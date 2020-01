"Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo": María Teresa Campos habla de su ya expareja

Hay que reconocer que el juego de palabras le ha salido redondo, aunque obviamente a nadie le siente bien una ruptura. Pero María Teresa Campos ya se ha visto con fuerzas suficientes para poder hablar públicamente de su sonada ruptura con Bigote Arrocet.

La presentadora ha dado una entrevista en el ¡Hola! en su casa, cerca de Las Rozas, y el la que ha roto su silencio (que ha durado poco) y ha dado a conocer todos los detalles, puesto que sus seguidores ya conocen que ella siempre ha querido ser directa y sincera tanto en estos temas como en su trabajo.

Y lo que ha salido de dentro de la periodista ha tenido de todo, desde esperanza para su futuro hasta resentimiento por las formas tras seis años de relación que se han acabado de la peor forma posible, con su hija Terelu Campos leyendo un comunicado el pasado día 28 de diciembre.

No era una inocentada: Edmundo Bigote Arrocet y María Teresa Campos ya no eran pareja, el amor se había acabado y ella se había enterado por mensajería instantánea: "Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho. Cierro la puerta a la reconciliación".

A Chenoa la dejaron por teléfono y a María Teresa Campos, por WhatsApp. Ahí es donde yo veo los avances tecnológicos — Ana Durán (@anadd83) January 7, 2020

Solo 7 de Enero del 2020 y ya ha salido la portada del año https://t.co/0VYtPq3R0N — Jotaderos (@jotaderos) January 7, 2020

El humorista, que ha pasado en Londres la Nochevieja junto a su familia, ha leído lo que ha dicho María Teresa Campos en la revista también en las redes sociales, pues, de no ser por la sesión de Investidura, seguramente hubiese sido Trending Topic.

"Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo. He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo", ha relatado la comunicadora, que ya en el comunicado que leyó su hija en directo quiso dejar clara su rotundidad a la hora de hablar de este tema.

"A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi 6 años, como ha sido mi caso con Edmundo", aseguró entonces.

Ahora, parece que las cosas han cambiado y, a la espera de la versión que está preparando el cómico, la malagueña tampoco pretende "decir nada malo" de la persona con la que ha estado "casi seis años". "Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera", ha insistido en las páginas de la publicación rosa.

A sus 78 años, María Teresa Campos ya sabe que, como ha publicado El Español, que ha podido hablar con su exnovio, Arrocet, de 70 años, se encuentra "muy disgustado" por el "linchamiento mediático", siendo estas las razones por las que hablará cuando sea el momento.

Por ahora, habrá que esperar al morbo que se producirá el próximo día 13 de enero, cuando el canal #0 emita el "funeral" de María Teresa Campos en El cielo puede esperar, un programa en el que familiares ya amigos asisten al "fallecimiento" de alguien vivo para saber, siempre en tono de broma, lo que dirán de él o ella cuando se haya ido. Al de la presentadora, que ya está grabado, irán sus hijas y, sí, Bigote Arrocet.