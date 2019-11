Alejandra Rubio pasa una tarde de compras junto a Bigote Arrocet en el centro de Madrid

Como todos los viernes, Alejandra Rubio en su canal de Mtmad publica un nuevo vídeo. El de este semana ha sorprendido a todos ya que ha tenido a un invitado especial, Bigote Arrocet, pareja de su abuela, María Teresa Campos.

Arrocet ha acompañado a Alejandra Rubio para aconsejarle sobre un cambio de imagen, por lo que se han ido de tiendas en el centro de Madrid. "Deberías de teñirte de pelirrojo", aunque es algo que a la abuela no le hace gracias ya que dice que es difícil de combinar.

"Tu abuela me va a matar, con todas las cosas que te estoy diciendo de colorinches me va poner la maleta en la calle", ha afirmado Bigote Arrocet a Alejandra Rubio. Eso sí, no solo se han centrado en la ropa ya que el humorista ha aconsejado sobre como dormir, y ha asegurado que con sábanas de poliéster no es aconsejable hacerlo.

Ambos han demostrado la buena relación que mantienen y el gusto parecido que tiene por la moda, ya que Arrocet ha elegido la ropa. También ha terminado comprándole un jersey de cuello alto de color griso y una boina del mismo color.

"Lo que me llevo de estar con Edmundo es que no le gusta el poliéster y que él piensa que sigo teniendo que vestir de negro, pero en menor medida", ha contado Alejandra Rubio para finalizar el vídeo, mostrando lo que le ha gustado pasar una tarde de compras junto a él.