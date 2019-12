Alejandra Rubio, harta de los comentarios sobre su físico, confiesa su peso y altura: "No estoy enferma"

Alejandra Rubio ha dicho basta. La hija de Terelu Campos es toda una influencer en las redes sociales, donde acumula cientos de seguidores y donde cuenta su día a día.

Casi todos son respetuosos con ella, pero hay algunos que no parar de criticarla. Y los comentarios más recurrentes suelen ser sobre su físico.

Por eso, y para acabar con ellos, la nieta de María Teresa Campos ha querido desvelar algo que hasta ahora era desconocido, su altura y su peso, dos cosas que cuestionan sus fans desde hace ya tiempo.

De esta forma, Alejandra confesó medir 1,71 cm y además admitió cuál es su peso, siendo consciente de la repercusión que podía tener su respuesta.

"Me vais a machacar, peso 43 kg. Sí, estoy muy delgada, es mi constitución. No tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema. Lo digo de antemano porque os conozco", reconocía la influencer cansada de las críticas, pues ya negó en varias ocasiones que tuviera anorexia.