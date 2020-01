Los hijos de Bigote Arrocet se ponen de parte de María Teresa Campos: "Es una mujer maravillosa"

Parece que Bigote Arrocet no está consiguiendo demasiados apoyos tras su ruptura con María Teresa Campos y casi todo el mundo se posiciona del lado de la veterana presentadora, desde sus compañeras de profesión, como Ana Rosa Quintana, hasta los hijos del humorista, que no han dudado en aceptar la culpa de su padre.

Y es que mientras que la periodista se centra en vender sus propiedades (por fin ha conseguido desprenderse de una de sus casas de Málaga), el runrún sobre el porqué de la separación de la pareja sigue dando coletazos y los hijos del presunto responsable, Arrocet, han querido dejarlo claro.

Por un lado, su hijo reconocido, Maximiliano Arrocet, por otro lado, Alexis Ledgard, el vástago extramatrimonial que el cómico tuvo con Anette Ledgard. Ambos están del lado de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

El primero de ellos habló para los reporteros del programa Viva la vida, en el que aseguró, primero que todo, que pese a los rumores su padre no iba a trasladarse a vivir a partir de ahora a Inglaterra, donde sí que es verdad que ha ido una temporada para pasar el mal trago: "Mi padre detesta Londres y detesta el frío".

Terelu, que estaba sentada en el programa escuchando al hijo de la expareja de su madre, no pudo evitar sonreír cuando Maximiliano Arrocet comentó con mayor profundidad su relación con María Teresa y con la familia de esta, que esperaba que no cambiase demasiado.

"Nosotros queremos muchísimo a María Teresa y a toda la familia Campos, eso no va a cambiar para nosotros. María Teresa es una mujer maravillosa. La vida tiene estas cosas, la queremos muchísimo y ella a nosotros, con eso nos quedamos", aseguró.

Por último, Maximiliano desveló que, si bien a su padre no le gustaba que él se pusiera en contacto con su madre, no hizo esa restricción para con María Teresa, así que han podido felicitarse las pasadas fiestas navideñas como llevaban haciendo los últimos seis años.

Coincidente en lo básico pero diferente en las formas, el hijo no reconocido de Bigote Arrocet, Alexis Ledgard, ha hablado con la revista Pronto y él, que ha tenido una relación difícil, de tira y afloja, con su padre, se ha posicionado del lado de la veterana presentadora de 78 años.

"No me ha extrañado lo más mínimo la ruptura, se veía venir. Me la esperaba. Lo que no entiendo es que María Teresa haya aguantado tanto", ha dejado en el aire el empresario que cumplirá 40 años este 2020, y que parece estará algo resentido con Edmundo Arrocet para siempre.

"Me he dado cuenta de que mi padre no me quiere, solalmente piensa en él y me ignora totalmente", afirma sobre la forma de ser del humorista, "una vez me dijo que fue mi madre la que me quiso tener, y que él no tenía por qué ocuparse de mí. Pero, ¿cómo se le puede decir eso a un hijo?".