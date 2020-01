¡Por fin! María Teresa Campos logra desprenderse de una de sus propiedades

En la primera semana del 2020 el clan Campos se ha propuesto ser el centro de atención: Terelu, la hija, se pone a bailar siempre que puede; Alejandra Rubio, la nieta, con una polémica por sus regalos de Reyes de 2.500 euros; y la abuela, María Teresa Campos, por dos noticias. Y a cada cual más importante.

Sí, la primera ya la sabe toda España: "Me dijo adiós por WhatsApp, que no le buscara ni le llamara, que sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho. Cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo", ha dicho la presentadora de su ya expareja, Bigote Arrocet.

Pero la segunda ha salido a la luz ese mismo miércoles y ya era hora de ver a la matriarca poder respirar algo más aliviada crematísticamente hablando. Es una exclusiva de Vanitatis y a buen seguro algo de pena le ha quitado: ha conseguido desprenderse de una de sus propiedades, aunque aún no se sabe si en forma de venta.

Ya en octubre dejó entrever que estaba desesperada: bajó el precio de su chalet, redujo gastos y dejó de pagar el alquiler. La situación era insostenible, pero los documentos a los que ha tenido acceso el citado medio dejan constancia de que algo de liquidez ha podido recuperar, debido al bache económico que estaba sufriendo desde que terminase su contrato con Telecinco.

Y es que la periodista, de 78 años, que quiere vender casi todas las propiedades que posee (sobre todo su casoplón próximo a Las Rozas) ha conseguido desprenderse de una de las dos casas que poseía en Málaga y que estaba a nombre de su única empresa, Teteco SL (la otra, cercana a la orilla, sí está a su nombre).

El inmueble del que se ha desprendido, ubicado en el centro de la capital malacitana, entre el Museo Carmen Thyssen y el río Guadalmedina, ya no está a nombre de la empresa en los documentos, por lo que, aunque no se puede decir que se haya producido una compraventa, lo que es seguro es que ahora pertenece a otra persona.

Consta de poco más de 100 metros cuadrados y posee toda clase de comodidades: tres dormitorios, comedor con terraza, cocina, varios baños, patio interior -parte del edificio- y hall. La estimación calcula que, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en la zona, si ha sido una venta al mejor postor María Teresa Campos se habrá embolsado algo más de 400.000 euros.