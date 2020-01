Ana Rosa y Sonsoles Ónega, contra Edmundo Arrocet: "Es muy cobarde"

La ruptura de Edmundo Arrocet y María Teresa Campos sigue llenando las portadas de todos los programas. Este miércoles, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comentado los detalles de la ruptura. En concreto la presentadora y Alessandro Lequio se han mostrado, especialmente, molestos.

Poco después de la tertulia de corazón, Ana Rosa Quintana ha conectado en directo con su compañera Sonsoles Ónega para tratar el tema y las dos han criticado la decisión del actor chileno de terminar la relación vía WhatsApp. "Es muy cobarde", han comentado las presentadoras refiriéndose a la actitud de Bigote.

María Teresa Campos ha concedido en exclusiva una entrevista en la revista ¡Hola!en que se explica todos los detalles de la ruptura con Arrocet y cómo se encuentra anímicamente.

"Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho. Cierro la puerta a la reconciliación", explicó la presentadora en la revista. Además, los colaboradores de AR han explicado que la comunicadora fue a buscar su su expareja a la estación de AVE para que le diera explicaciones, pero que este no apareció.

Asimismo, María Teresa Campos explicó en la entrevista concedido que lo había pasado mal con la ruptura: "Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo. He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo", añadió.

Alessandro Lequio se ha unido a las críticas emitidas por Ana Rosa y Sonsoles Ónega y ha comentado que, en su opinión, la actitud del actor es "muy cobarde".