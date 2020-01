Leopoldo López Gil pide al Gobierno de Sánchez que "se vea en el espejo de Venezuela" y "no tomen ese rumbo"

Leopoldo López Gil ha participado este sábado en un encuentro con la comunidad venezolana de La Rioja junto a la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, y el presidente del PP en la región, José Ignacio Ceniceros. Previamente, y ante los medios de comunicación, el padre del opositor venezolano ha querido aconsejar a Pedro Sánchez que "vea que sus socios, a lo mejor, no son los mejores". "Todavía son mayoría para tomar el rumbo correcto y, ante ello, les deseo éxitos porque quiero a España".

Para López Gil "es muy fácil deshacer lo que está hecho, en Venezuela destruir costó muy poco tiempo y en esta fiesta en la que se empieza a invitar a mucha gente no es buena". En este punto, ha recordado, "en Venezuela vimos cómo se incrementaban ministerios incluso tuvimos un Ministerio para la Felicidad, con su presupuesto, cuando lo único cierto es que la población se sumía en la infelicidad".

Venezuela -ha continuado- "está viviendo una tragedia interminable desde el punto de vista humanitario que somete a las personas a que no tengan otra opción que abandonar el país", incluso se prevé que para finales de 2020 "uno de cada tres venezolanos vivirá fuera de Venezuela porque es un país donde no hay alimentos, medicinas o servicios básicos como la electricidad o el agua potable. No se tiene futuro ni esperanzas y todo ello obliga a irse de ese país".

López Gil ha querido acompañar este sábado a los venezolanos que viven en La Rioja "un número que se ha triplicado en los últimos tres años" y ya son casi 2.000 los residentes de origen venezolano que viven aquí, cerca de 400.000 en España y más de 5 millones en otros lugares del mundo.

"Quiero que ellos conozcan que podemos colaborar con ellos, las iniciativas que proponemos desde España y Europa y que podremos hacer que esta nueva residencia y raíces sean tan buenas como las que tenían cuando fueron forzados a dejar su país", ha explicado.

APOYO DEL PP A LA COMUNIDAD VENEZOLANA

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra ha querido trasladar a la comunidad venezolana parte de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en defensa de su país en forma de Proposiciones No de Ley.

"La primera de ellas va encauzada a defender la legitimidad de la Nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó". En este punto pide al Gobierno de España que "reconozca esa legitimidad y trabaje por ella para que los mecanismos democráticos vuelvan a Venezuela".

También insta a que el Gobierno de España lidere, desde el ámbito europeo, "las iniciativas relativas con la defensa de la democracia en Venezuela y se lleven a cabo las medidas necesarias contra todos los altos cargos del régimen de Maduro y sus familias, entre ellas, el bloqueo de las cuentas en el extranjero para que no puedan disponer de ellas. También que condenen el régimen dictatorial de Maduro".

Finalmente, la segunda de las PNL registradas por el PP pide al Gobierno de España "que se sume a todas las medidas internacionales para la defensa del Orinoco porque se está llevando a cabo un expolio de la riqueza minera que tiene esa zona de Iberoamérica".

"Pedimos ese apoyo para proteger la cuenca del Orinoco y a su población indígena", ha indicado Gamarra.