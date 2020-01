Ana Rosa Quintana ironiza sobre la sesión de investidura: "El Rey tiene que estar contento..."

La presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, vuelve a su programa tras varios días de vacaciones navideñas. La vuelta de la presentadora, este martes, ha estado marcada por la sesión de investidura de Pedro Sánchezque ha dado mucho que hablar en el programa.

El tema más comentado entre Quintana y los constituyentes de la mesa ha sido la intervención de la portavoz del grupo parlamentario de Bildu, Mertxe Aizpurua. Eduardo Inda y Ana Rosa han criticado la intervención de Aizpurua: "A mí el discurso de Mertxe me pareció una vergüenza", ha añadido la presentadora.

No obstante, la colaboradora Esther Palomera ha defendido la acción del PSOE tras ser criticado por sus alianzas de gobierno. "En esta ocasión el Partido Socialista no ha pactado con Bildu. Yo no escuché ningún insulto el otro día al Jefe del Estado en el Congreso y estaba ahí desde primera hora de la mañana, otra cosa es que se criticaran las intervenciones o el discurso", ha añadido Palomera.

Ana Rosa ha seguido en la línea de crítica ante las referencias que se dirigieron a Felipe VI. "El Rey tiene que estar contento...", ha bromeado la presentadora. Los colaboradores del programa han comentado que al Rey "le pusieron a escurrir" en el Congreso de los Diputados.

Seguidamente, la conductora del programa ha hecho un apunte sobre la vestimenta del candidato a la presidencia Pedro Sánchez y ha explicado que durante el debate de investidura el presidente en funciones vestía con una corbata morada, gesto que Ana Rosa considera un guiño a Unidas Podemos.

Pedro Sánchez elige el morado como color de su corbata para el debate de investidura #AR7Ehttps://t.co/cybjVWundm — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 7, 2020

Asimismo, ha bromeado con que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la ministra de defensa, Margarita Robles, llevan este martes en la segunda sesión de investidura chaquetas de color morado.