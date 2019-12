Mulet sobre la AP-7: "Tocará estar atentos a que a partir del 2020 no se saquen de la chistera nuevos inventos"

20M EP

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha afirmado que si no se ha hecho una renovación de la concesión privada de la AP-7, "como han hecho siempre a traición, es porque la ciudadanía ha conseguido ganar esta batalla a los partidos de las puertas giratorias, y porque el PSOE no puede llegar a una investidura con la AP7 de nuevo privatizada", aunque ha manifestado que "tocará estar atentos a que a partir del 2020 no se saquen de la chistera nuevos inventos".