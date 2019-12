Frío reencuentro, con 'cobra' incluida, entre Gianmarco y Adara en el Debate Final de Gran Hermano

Era una de las imágenes más esperadas por los espectadores, aunque posiblemente no acabó de la forma más deseada. Adara y Gianmarco se reencontraron este jueves después de su salida de Gran Hermano Vip y, lejos de cómo vivieron sus días dentro de la casa, se mostraron tensos y, sobre todo, con muchas dudas sobre lo que pasará en el futuro.

Aunque el programa se emitió este jueves, se grabó un día después de la final de Gran Hermano y los colaboradores no pudieran disimularlo. Pero como lo importante era la relación entre Adara y el italiano, allá que vamos.

Quien viera el programa no creería que el reencuentro se produjo realmente solo unas horas después de la Gran Final. Horas después de que Gianmarco le pidiera a la ganadora del concurso formalizar la relación tras aparentemente haber elegido a su amor. Entre esas horas de diferencia, Helena, la madre de Adara, entró en escena y le contó a su hija algunos detalles del italiano que no gustaron a la concursante. La madre pidió a su candidato a yerno que no sacara durante la final los problemas judiciales que le esperaban a su hija a su vuelta a la realidad gracias a Hugo Sierra, pero Gianmarco hizo caso omiso y allí que los soltó.

No es absolutamente ninguna cobra. Yo simplemente no he forzado ninguna situación dado que ella claramente habia dicho que no quería besarme! En este caso se estaba acercando a la mejilla y no he sido yo el quien se ha quitado. #vivagranhermanodbtpic.twitter.com/k6rnHG94wP — Gianmarco Onestini (@GOnestini) December 26, 2019

Ese detalle pareció levantar un muro entre la pareja. "Necesito hablar contigo", fue lo único que consiguió decir Adara, que aún así se inclinó hacia Gianmarco, que rechazó darle un beso en la mejilla.. Los dos intercambiaron reproches: que uno no le había escrito por instagram, que el otro no contestaba, que no se habían intercambiado los teléfonos para poder hablar... Y entre tanto reproche llegó la confesión: "Dudo por lo que ha dicho mi madre", sentenció Adara. "Mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y tú lo hiciste”. La gala dejó más dudas sobre qué pasará con el triángulo amoroso.

Los espectadores no tardaron en reaccionar en las redes sociales y dar la razón a Hugo Castejón, que afeó a la ganadora del VIP haber engañado a la audiencia.

Adara ha sido la peor ganadora de la historia de GH,no ha ganado por su buen concurso sino por utilizar al padre de su BB a GM y a Hugo,a esto le llaman autentica..Y para culminar unos fans resentidos ya que en GH 17 no gano y ahora tenia que ganar por huevos #VivaGranHermanoDBT — GMarquista siempre contigo!! (@AniGalvezRo) December 27, 2019