El inesperado giro de Adara Molinero ('GH VIP 7'): "Me voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar"

Adara Molinero se proclamó el pasado jueves flamante ganadora de la séptima edición de GH VIP, pero la alegría pronto se tornó preocupación, ya que está protagonizando un triángulo amoroso que está poniendo patas arriba su vida.

La exazafata se enamoró de Gianmarco Onestini estando en la casa y cuando su relación con Hugo Sierra aún no estaba finiquitada. La duda es si la dará por acabada, ya que son muchas cosas las que los une. La más importante, un hijo en común.

De todo eso habla en una entrevista a Lecturas, donde Adara asegura que "esperaba poder ver a mi hijo en Madrid y me he encontrado con que estaba en Palma de Mallorca. He pasado una noche de mierda", dice después de vivir sus primeras horas fuera de la casa.

También le cuestionan por el beso a Gianmarco en la casa. "Por el daño que he podido hacerle a Hugo, le pido disculpas. Me he dado cuenta cuando he salido, allí era como si no existiera nada más. Lo respeté y lo intenté evitar, pero no pude más. La verdad es que sufrí muchísimo cuando fui al confesionario y dije que me había enamorado de Gianmarco. No quería que esto pasara pero no lo he podido evitar. Necesito una conversación con Hugo que lo aclare todo", asegura.

En cuanto a su elección, sorprende la confesión de Adara: "Voy a vivir con Hugo, Gianamarco tendrá que esperar", dice la ganadora de GH VIP.