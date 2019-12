Puigdemont y Comín ya tienen la acreditación provisional Parlamento Europeo

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comín han entrado esta mañana en el Europarlamento para solicitar su acta como eurodiputados. "La Justicia europea dice que somos eurodiputados desde el julio pasado. Hay que cumplir las leyes", ha declarado Puigdemont, que ya dispone de su acreditación provisional.

Puigdemont y Comín han entrado al Parlamento europeo hacia las doce menos cuarto del mediodía y, pocos minutos después, han salido con una acreditación provisional que, han explicado, los permitirá asistir al próximo pleno de la eurocámara como miembros.

"El hecho que tengamos esto quizás es una derrota para algunos, pero gran victoria para Europa", ha asegurado Puigdemont desde las puertas del Parlamento europeo.

El expresidente ha dicho que si no han podido tener antes la acreditación ha sido por una decisión "ilegal y abusiva" del anterior presidente del Eurocámara, Antonio Tajani, y que han tenido que "luchar contra una poderosa máquina".

El TJUE anula el fallo que impidió a Puigdemont y Comín ocupar su escaño

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a dar este viernes un nuevo portazo a la justicia española anulando el fallo que impidió a Carles Puigdemont y a Toni Comín entrar en la Eurocámara para acudir a la sesión inaugural y recoger sus actas el pasado 2 de julio.

Huidos de la Justicia en Bélgica, solicitaron al TJUE unas medidas cautelares para poder acudir al Parlamento que fueron rechazadas, por lo que no pudieron entrar. Además, al no haber acatado la Constitución, no fueron incluidos en la lista de europarlamentarios.

Ahora, solo 24 horas después de que el mismo tribunal señalara que Oriol Junquera debería haber sido reconocido como europarlamentario y como tal haber gozado de inmunidad, la vicepresidenta del TJUE anula el fallo que impidió al expresidente catalán y al exconseller.

Entre sus argumentos, el tribunal señala que "la composición del Parlamento debe reflejar fiel e íntegramente la voluntad de los ciudadanos de la UE, expresada libremente mediante el sufragio universal directo, respecto de las personas que desean que los representen en una legislatura determinada".

En cuanto al acatamiento de la Constitución, considera que es una "cuestión de Derecho cuya respuesta no salta a la vista, sino que debe ser objeto de un examen en profundidad, que no puede ser hecho por el juez de medidas provisionales".

Además, el Parlamento Europeo levantó este jueves la prohibición de acceso al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y al exconseller catalán Toni Comín, según fuentes de esa institución. A partir del levantamiento de ese veto ambos podrán entrar en la sede de la Eurocámara.