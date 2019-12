Rocío Flores habla sobre la llamada telefónica a su madre: "Son cosas personales"

Antonio David Flores se sometió el pasado fin de semana al polígrafo de Sálvame Deluxe, donde contó que su hija, Rocío Flores, se puso recientemente en contacto con su madre, Rocío Carrasco, aunque no obtuvo respuesta. La noticia sorprendió en el plató, pero el malagueño no quiso aportar más detalles.

Para obtener más información sobre este intento de acercamiento, que tuvo lugar hace dos semanas en forma de llamada telefónica, Sálvame se puso este lunes en contacto con la joven, que atendió a José Antonio León, uno de los reporteros del programa.

La nieta de Rocío Jurado incidió en que la llamada se debió a "cosas personales" y desmintió los rumores sobre un posible embarazo: "¿Yo? No, no rotundo", respondió sorprendida. Por otro lado, defendió la actitud de su padre en el polideluxe: "Siempre lo he dicho, dice verdades como puños", afirmó.

Tras las declaraciones del ex guardia civil, la presentadora de Socialité, María Patiño, opinó en este espacio de Mediaset que la llamada podría deberse a una razón de peso: "Creo que es algo tan importante para una hija, que considera que lo lógico es que lo sepa su madre", apuntó.

La noticia despertó el interés de la prensa del corazón sobre la relación entre Rocío Flores y su madre, quienes están enemistadas desde hace años. Según dijo este sábado el exconcursante de Gran Hermano VIP, Carrasco incluso se habría dirigido duramente a su hija para decirle que se olvidase de ella.