Yurena celebra desolada su primer cumpleaños sin su madre, Margarita Seisdedos

Yurena (antes conocida como Ámbar y, antes, como Tamara) no está atravesando su mejor momento personal. La artista, quien saltara a la fama al ritmo de No cambié ("no cambié, no cambié…") lleva casi dos meses sumida en el vacío de la pérdida. El pasado 22 de octubre su madre, Margarita Seisdedos, la mujer del ladrillo en el bolso y uno de los personajes inolvidables de Crónicas marcianas, fallecía después de una larga enfermedad a los 91 años.

Así lo contaba su hija en Instagram, quien hace un mes rompió el silencio en el que se mantenía para contar en el plató de Sálvame que solo tenía ganas de "llorar y dormir". Una situación muy dolorosa que, prácticamente, ha coincidido con el 50 cumpleaños de Yurena: una fecha simbólica que, tal y como contó en Instagram, no estaba preparada para celebrar debido a la ausencia materna. "El cumpleaños más amargo, triste y doloroso de mi vida", escribía para sus más de 33.000 seguidores.

Sin embargo, sus amigos han preferido desoír las palabras de Yurena y que la artista disfrute de un rato de esparcimiento rodeada de aquellos que la quieren, insistiendo "hasta la saciedad" para que consintiese en ir a la discoteca You and Me de Madrid. "Finalmente he decidido hacerles caso y mañana, no es que celebre mi cumple, lo que celebraré junto a ellos es haber tenido la madre que la vida me ha regalado", ha contado a sus seguidores la artista en el mismo post de Instagram.

"Mañana dedicaré mi cumple a mi mamá", ha continuado. "Ella es y será por siempre mi vida, y todo homenaje es poco para una mamá ejemplar que ha dado su vida por mí, anteponiéndome a todo, incluso a ella misma, desde el momento en el que nací. ¡Te amo, angelito de luz!", ha concluido.

Después del regalo de sus amigos, Yurena ha decidido compartir un par de publicaciones dando las gracias por el detalle, aunque en todas ellas ha recalcado que esa fiesta era un homenaje para su madre, cuyo fallecimiento aún no se siente preparada para superar.