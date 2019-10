Margarita Seisdedos, la madre de Yurena y la mujer del ladrillo en el bolso

La madre de la cantante Yurena, antes conocida como Tamara o Ámbar, ha fallecido a los 91 años después de una larga enfermedad, tal y como su hija confirmaba en su cuenta de Instagram.

Seisdedos nació en Villarino de los Aires (Salamanca) en 1928. Se hizo conocida gracias a su hija, Tamara, que por una reclamación judicial tuvo que cambiar su nombre artístico a Ámbar, por otra reclamación, a Yurena.

Yurena publicó sus primeras canciones en el año 2000, llamadas No cambié y A por ti y a pesar de que siempre se la consideró una "friki" consiguió una gran repercusión.

Y es que por entonces tanto Tamara (siempre con el apodo de 'la mala' para distinguirla de la cantante Tamara Valcárcel) como su madre eran ya personajes televisivos muy conocidos gracias al programa Crónicas Marcianas.

Por entonces la prensa las seguía, las fotografiaba y grababa, haciendo mofa de sus relaciones con otros personajes como Paco Porras, Leonardo Dantés, Arlequín, Loli Álvarez o Toni Genil.

A Margarita Seisdedos se la conocía por un carácter fuerte y sobreprotector con su hija y por llevar en el bolso un ladrillo para usarlo como objeto contundente cuando se veían amenazadas.

"Mi mamá renunció a todo por apoyarme y que no estuviera sola. Si hay una verdadera madre coraje, es la mía", declaraba Yurena en el programa Cámbiame el año pasado, poco después de salir de Supervivientes.

Fue en ese reality donde Yurena le mandó uno de los mensajes más emotivos a Margarita. "A mi padre le mando un beso enorme y me gustaría que le diera un inmenso abrazo a mi madre. Aunque me esté viendo, sé que ella no me va a reconocer. Muchas veces no sabe quién soy y lo que me asusta es que, al dejarme de ver un tiempo, cuando regrese, sea una desconocida". Seisdedos llevaba años aquejada de alzheimer.