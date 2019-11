Yurena, tras la muerte de su madre: "Solo tengo ganas de llorar y de dormir"

Ha roto su silencio porque no podía aguantarlo más: es demasiada la presión, la angustia, el dolor y la congoja ante la nueva etapa vital que se abre ahora que ha muerto su madre, Margarita Seisdedos. Por eso Yurena ha necesitado decir bien alto que no puede más.

La colaboradora acudió este jueves al plató de Sálvame tras el fallecimiento de quien era para ella la persona más importante del mundo. Ocurrió el pasado 22 de octubre, después de una larga enfermedad, y aún hoy no encuentra fuerzas para mirar adelante.

"Ella era mi vida. Es un dolor indescriptible que jamás pensé que pudiera sentir", contó Yurena, rota, sin reponerse de aquella noticia que le dieran en un centro hospitalario de Madrid y desde la que asegura estar viviendo "una auténtica pesadilla".

"No tengo ganas de nada. Solo tengo ganas de llorar y de dormir", afirma la cantante, destrozada porque se ve incapaz de seguir con su rutina y su día a día habitual, intentando siempre recordarla antes de que el Alzheimer hiciera lo que hace con su madre.

"En mi cabeza no hay otro pensamiento que no sea ella. Pienso en sus ojitos llenos de dulzura, de vulnerabilidad. No tengo fuerzas ni ganas de nada. Es horrible", continuó diciendo desde el plató de Telecinco.

La intérprete de No cambié, aunque se considera "una mujer fuerte", se autoinculpa por no haber estado presente justo en el momento de su muerte: "Para mí hubiera sido muy importante haber estado en ella en sus últimos minutos. Cada día estoy peor".

Además, rememoró que en su momento ya dijo que esta tristeza llegaría: "Hace tiempo dije en televisión que solo hay una cosa que me iba a devastar, que es cuando mi mamá se vaya, y así ha sido".

Yurena puntualizó que incluso para ir al programa le costó salir de casa, que no quiere abandonar su hogar. "No sé como salir de esto porque no tengo ni fuerzas ni ganas, no sé cómo remontar. Estoy totalmente paralizada, no tengo fuerzas para nada", sentenció.

"Hace unos días quería comprar una planta y no pude. No tenía fuerza para arreglarme y salir a la calle. Solo he salido para venir aquí y al Deluxe. No he hecho nada más", admitió, puesto que forma parte de su trabajo.

Finalmente, Yurena miró a cámara, como si su madre estuviese viéndola, y le lanzó un último mensaje de amor de hija: "Eres mi ángel. Te he querido y te querré hasta el fin de mis días. Si te he hecho daño alguna vez, perdóname. Perdóname por lo que te haya hecho que no te haya gustado. Eres mi vida, te voy a querer siempre. Perdóname", comenzó.

"Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Tu mirada me daba vida. Tú me dabas luz. Eres todo para mí. No entiendo por qué te fuiste tan pronto. Me hubiera gustado estar a tu lado y no te hubiera soltado ni aunque me hubieran agarrado 50 médicos. Te quiero con toda mi alma", alcanzó a comentar antes de derrumbarse, sin reprimir las lágrimas.

"Has sido la mejor madre, lo diste todo por mí desde que nací. Gracias por renunciar a todo, por exponerte a lo que fuera, por acompañarme. Eres el mejor regalo del mundo. Siempre estarás en mi cabeza y en mi corazón", acabó su carta de amor Yurena.