Otegi asegura que EH Bildu facilitará un Gobierno PSOE-Podemos si aborda "una agenda democratizadora del Estado"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que no espera a lo que haga Esquerra porque la coalición soberanista mantendrá "una posición autónoma" porque el proceso catalán y el vasco "no están en el mismo lugar".

"Nosotros aspiramos a construir una alternativa que pueda ser compartida por los independentistas y soberanistas del Estado, pero pensamos que aquí hay un posible e hipotético Gobierno, y frente a él, primero hay que darse cuenta de que dimensión de lo que estamos tratando. No ha habido un Gobierno de coalición de 'izquierdas' en el Estado español desde la II República. Esta es la dimensión histórica", ha manifestado.

No obstante, ha apuntado que "no basta con que estéticamente haya un Gobierno de 'frente popular' en el Estado español, hace falta una agenda democratizadora para hacer frente a la posición autoritaria e involutiva de los sectores más reaccionarios del Estado", a los que "hay que hacer frente".

DARLE "UNA OPORTUNIDAD"

Por ello, cree que "el Gobierno, no solo tiene que conseguir la investidura ni la estabilidad, sino que tiene que comprometerse con una agenda de democratización real del Estado español". "Esto podría ser así o podría haber una oportunidad para esto. Nosotros no vamos a ser obstáculo para que esto no se pueda hacer", ha manifestado.

Sin embargo, por ahora quiere trabajar "con los compañeros catalanes" para ver si es posible que mantengan una postura común de cara a la investidura. En todo caso, ha asegurado que, "si el PSOE fuera a la búsqueda de Ciudadanos", su formación política "se opondría a una operación de este tipo".