PP dice que "el recorrido marcado" por EH Bildu y PNV a los expertos "se va cumpliendo" y habrá "un plan Ibarretxe"

En una tertulia en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado los trabajos de los cinco juristas propuestos por los partidos políticos para elaborar el borrador del futuro Estatuto vasco y sus visiones sobre el derecho a decidir.

En ese sentido, Sémper ha lamentado que "estamos igual que siempre, en una especie de noria que no avanza, e igual que en los tiempos del plan Ibarretxe". En ese sentido, ha afirmado que "estos debates en torno al derecho a decidir no son nuevos" y "la bilateralidad, el planteamiento competencial del Estado en Euskadi, y borrar cualquier imagen de España en el País Vasco, ya se ha trabajado y ya se ha intentado en otra ocasión".

El parlamentario popular ha indicado que existen unas bases aprobadas entre PNV y EH Bildu "que marcaron un terreno y un recorrido a los expertos, y ese recorrido se va cumpliendo". "Lo que sucede -ha precisado- es que ahora entramos en una fase de política mus, de no enseñar demasiado las cartas, de hacerlo a través de un voto particular, de hacerlo a través de la disposición adicional o en el articulado, pero a efectos prácticos dará igual".

A su entender, es "un intento de ir maquillando las posiciones para que al final salga lo mismo, que se va a concretar en un documento articulado, en mayor o menor concreción, que establecerá categorías entre ciudadanos, el derecho de autodeterminación, este mal llamado derecho a decidir, y un planteamiento de vaciamiento competencial del Estado en Euskadi", lo que, según ha considerado, es "un disparate jurídico que nos lleva a la frustración y a un callejón sin salida, que ya sabemos que consecuencias tiene".

Sémper ha indicado que luego está la "dimensión política" y, en ese sentido, se ha preguntado si "de verdad vamos a meter a Euskadi en este follón, en este clima de enfrentamiento y choque político en un contexto en el que sabemos, y lo estamos viendo, que no interesa y no compensa en absoluto".

"¿Vamos a romper esta paz política y social que tenemos en Euskadi para adentrarnos en este camino de incierto recorrido o de cierto recorrido jurídico"?", ha interpelado, para advertir de que es "un mal negocio para Euskadi y para los vascos donde nos estamos metiendo". A su juicio, Euskadi tiene "otro tipo de retos que abordar mucho más importantes y urgentes que abordar en Euskadi".

"PACTO ENTRE VASCOS"

Por otro lado, Sémper ha señalado que la reforma del estatuto es "un pacto y una cosa entre vascos", a la vez que ha criticado que "lo que se está planteando" por parte de PNV y EH Bildu "no es una reforma del Estatuto", sino "un nuevo texto, es un texto constituyente, lo que, además de ser jurídicamente un despropósito, es políticamente nefasto para el País Vasco, porque ahí no nos vamos a encontrar los no nacionalistas con los nacionalistas".

El parlamentario popular ha remarcado que "en esta tierra hay nacionalistas, sin duda muchos y electoralmente mayoría sin duda, pero que no solo hay nacionalistas, también tenemos derecho a vivir en esta tierra exigiendo y pidiendo respeto a la singularidad y a nuestra manera de entender Euskadi".

Tras destacar que "lo que conseguimos con el Estatuto de Autonomía vigente es un punto de encuentro, que EH Bildu y toda la tradición de la izquierda abertzale se encargó e intenté derruir a través también de la utilización de la violencia", ha señalado que, "de lo que estamos hablando hoy es de que si vamos a un sitio que es peor del que estamos no hay que ir a ese sitio".

Para Sémper, lo que plantean PNV y EH Bildu "nos convierte en menos Euskadi, porque rompe una parte de ser Euskadi, y seremos menos Euskadi si esto sale adelante porque aquí se está planteando que desaparezca esa parte de la identidad vasca que también es española, y ese equilibrio en el que hemos vivido no se puede y no se debe romper, porque es un mal negocio jurídico y político, y por este camino vamos a un lugar muy negativo".

Sémper ha dicho que, al final, "habrá un texto, al igual que hubo en su día". "No se si EH Bildu votará como hizo en su día el plan Ibarretxe con uno o dos parlamentarios, habrá alguna formula, pero siempre será una formula negativa porque no contará con la otra parte de la sociedad vasca, que es la no nacionalista, y es un mal negocio y un mal pacto para los vascos, es un territorio ya explorado", ha censurado.

En ese sentido, se ha referido a la situación en Cataluña, "que no es un problema solo de políticos para políticos", sino que "contamina al conjunto de la sociedad" y "aquí ya deberíamos estar inmunizados sobre el enfrentamiento social y sobre la discrepancia política llevada a estos límites".