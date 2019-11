El Ayuntamiento de León aprueba inicialmente sus presupuestos de 2020 con los votos a favor del PSOE, UPL y Podemos

El presupuesto es de casi 135 millones de euros y ha generado división en las diferentes formaciones políticas que forman parte del Ayuntamiento de León.

El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, ha defendido que se trata de "un presupuesto equilibrado" en sus ingresos y gastos y ha pasado a desentrañar distintas partidas que tendrán lugar y en las que ha destacado "los más de once millones de euros" en el apartado de inversiones".

En este sentido, ha enfatizado en que desde el equipo de Gobierno ha propuesto un presupuesto "realista y responsable", que tiene como principal objetivo "responder a las necesidades de los ciudadanos" y para lo cual han demandado "su aprobación".

Por su parte, el edil 'popular' Fernando Salguero ha criticado que estas cuentas que "no son nada equitativas" y "no visibilizan un proyecto de ciudad", tras lo que ha ironizado que "no le importaban el resto de las formaciones al contar con el apoyo de Podemos y UPL".

En esa línea se ha referido la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, que ha criticado que en la primera gran decisión desde que ha llegado al poder "acaba negociando en secreto con UPL" y ha recordado que es algo lícito como ellos hicieron en 2016 con el PP y que "negociaron luz y taquígrafos".

"OPACO"

Un acuerdo que ha calificado de "opaco", en el que ha lamentado que "han decidido repartir 1,4 millones de euros entre sus amigos" y en el que no afronta otros problemas "como la limpieza, el empleo y la promoción económica".

Algo que ha generado un enfrentamiento entre la propia Villarroel y el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, quien le ha reprochado su apoyo al PP la passada legislatura "y aún así alude a falta de empleo" o al hablar de "luz y taquígrafos" que ha cuestionado "si son la nueva política".

En este sentido, ha destacado que el equipo de Gobierno del PSOE "ha tenido bien a admitir" las mociones presentadas con anterioridad por parte de la UPL y así ha salido al paso de las acusaciones del PP y Ciudadanos de conformar "un tripartito" junto al PSOE y Podemos.

Por su parte, el portavoz de Podemos-Equo, Nicanor Pastrana, ha incidido que "gracias a todas las formaciones políticas" se saldrá del plan de ajuste el próximo año.

Para finalizar el alcalde, José Antonio Diez, ha agradecido "el tono" llevado por todos los partidos políticos que como es lógico "tienen que defender su idea". Pese a ello, ha indicado que el presupuesto aprobado inicialmente "es muy ajustado y ceñido" y que presenta "pocas diferencias" con respecto a los que se han venido aprobando en años anteriores.

Por este motivo, ha reconocido que "es importante" que esté vigente el próximo 1 de enero, con el principal propósito de que "puedan prestar los mejores servicios posibles" a todos los ciudadanos, que se verán aumentados "cuando se salga del plan de ajuste".