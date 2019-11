Convoquen vaga indefinida en una filial d'Acciona que treballa per a Ford davant l'anunci de 150 acomiadaments

Segons explica el comité -integrat per representants de CCOO, CGT I UGT-, l'empresa atribueix l'acomiadament col·lectiu a la no renovació d'un contracte de la línia de muntatge, adjudicat per la matriu de la multinacional a una altra empresa auxiliar.

Fonts sindicals detallen que el dimecres 20 de novembre, l'empresa Acciona Facility Services SA va comunicar al Comité d'empresa la seua intenció d'iniciar un expedient d'acomiadament col·lectiu que afecta 150 de les 500 persones ocupades per l'empresa en Ford Almussafes, per la pèrdua d'un contracte de la línia de muntatge, en favor d'una altra empresa "més barata", a partir de l'1 de gener del 2020.

El Grup Acciona opera en aquesta factoria des de fa més de 30 anys i actualment té un volum de quasi 1.000 persones ocupades entre les dos empreses filials del Grup, Acciona Facility Services SA i Acciona Multiservicios SA, que treballen en les diferents zones de muntatge de la factoria.

El personal d'Acciona afronta aquesta decisió "amb molta preocupació i inquietud pels seus llocs de treball, ja que Acciona tampoc garanteix el manteniment dels altres llocs de treball, perquè en els pròxims mesos pot passar el mateix en altres contractes pendents de renovació, que Ford podria adjudicar a altres empreses auxiliars amb costos salarials més barats, rebutjant el manteniment de l'ocupació dels operaris d'Acciona, amb l'entrada de la nova adjudicatària".

La plantilla veu "injust que després de tants anys treballant en la Factoria, moltes persones amb més de 20 anys d'experiència, contribuint a la productivitat de Ford, perden els seus llocs de treball en dates nadalenques, deixant moltes famílies desemparades per ser els únics ingressos de l'economia familiar".

"PRECARITZACIÓ LABORAL"

En un comunicat, CCOO de Construcció i Servicis del País Valencià ha denunciat que aquest és "un exemple clar de precarització laboral propiciada per la política de Ford Almussafes", a la qual acusa de "no garantir el manteniment de l'ocupació a treballadors que presten servicis en les empreses auxiliars".

El sindicat critica que, "no només no se sancione aquesta pràctica, sinó que se seguisca unflant a la multinacional amb els diners públics malgrat haver incomplit el seu compromís de mantindre l'ocupació estable i de qualitat dins de la factoria". En aquest sentit, apunta que "en els últims cinc anys la Generalitat Valenciana ha destinat subvencions a la companyia per un valor superior als 50 milions d'euros".