Puig, sobre la proposta d'Aznar per a un govern de coalició: "Forma part de l'agitprop"

"El que diga l'expresident Aznar forma part de l'agitprop -propaganda d'agitació-, i té la referència que té", ha sostingut a preguntes dels mitjans a Alacant, on ha assistit a un acte pel 40 aniversari dels ajuntaments democràtics.

"El que ha de dir el que pensa el PP és el líder del partit", ha precisat i ha recordat que Casado, sobre eixa possible coalició amb els socialistes, "fins ara, el què ha dit és no, mai i mai".

SENTENCIA ERO

Per la seua banda, Ximo Puig ha rebutjat, preguntat sobre aquest tema, que la sentència pel cas dels ERO a Andalusia puga afectar la conformació d'un govern de Pedro Sánchez amb Podem. "En absolut, és una sentència que té a veure amb qüestions que van passar fa molt de temps i que cadascun haurà d'assumir la seua responsabilitat".

Puig ha insistit que "sempre" es respecten les decisions judicials i, per tant, "no hi ha res més a dir".

"Una altra qüestió és que estem en un temps polític en el qual és necessari sumar i desembossar la situació política espanyola, acabar amb aquest impàs i tindre govern i oposició", ha raonat. A més, ha reclamat tindre "en ple funcionament les institucions democràtiques".

En eixe sentit, i qüestionat pel posicionament d'Esquerra Republicana (ERC), Ximo Puig ha instat la formació independentista i Ciutadans a "fer una anàlisi sobre què li convé al país". "Si continuar en aquesta senda de la inestabilitat i tornar a unes eleccions o facilitar una investidura", ha agregat.

Així, ha precisat: "No es tracta d'estar d'acord amb un programa de govern, es tracta que hi haja un govern perquè el Govern de Catalunya tinga la capacitat d'interlocutar, com ens passa a nosaltres".

Per a Puig, és "fonamental" fer política "realista i pragmàtica" que "interessa als ciutadans" i que "no té a veure amb l'interés partidista sinó amb el general".