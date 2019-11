Kiko Rivera intenta (sin éxito) reconciliarse con su hermana Isa Pantoja

La relación entre Kiko Rivera y su hermana, Isa Pantoja, estaba completamente rota. Ambos habían mostrado en múltiples ocasiones un distanciamiento que se hizo todavía más evidente tras la surrealista felicitación de cumpleaños que el DJ dedicó recientemente a su hermana.

Sin embargo,la situación podría dar un giro radical próximamente, después de que el hijo de Isabel Pantoja mostrase públicamente su voluntad de reconciliarse con Chabelita. De hecho, desde el plató de Viva la Vida, Kiko llamó este fin de semana a su hermana, después de confesar que lo está pasando mal con este asunto. "En la vida uno tiene sus límites. A veces las personas a las que más queremos son las personas a las que más hacemos sufrir", aseguró.

Por ello, deseándole "la mayor felicidad del mundo, que le vaya lo mejor posible" para que "vuelva a ser la niña de mis ojos", Kiko telefoneó en pleno directo a su hermana, que, sin embargo, no contestó a la llamada. Algo que no rebajó las ganas del marido de Irene Rosales en zanjar esta polémica, ya que afirmó que seguiría llamándola cuando finalizara su entrevista en el plató de Mediaset.

"Te quiero con todo mi corazón. Quiero que este sea el paso para la reconciliación", sentenció Kiko, que no dudó en confirmar que su madre no había tenido nada que ver en la llamada a su hermana: "Hay cosas que no hace falta pedirlas", espetó.

La visita al programa de Emma García, además, contó con un inesperado desenlace, ya que Kiko terminó hincando la rodilla y pidiendo matrimonio en directo a su mujer. "Cariño, ¿quieres casarte por la iglesia conmigo?", cuestionó. Una pregunta que obtuvo respuesta afirmativa por parte de Irene Rosales, con la que ya contrajo matrimonio por lo civil en el año 2016.