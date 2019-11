El zasca de Isa Pantoja a su hermano Kiko Rivera tras su dura felicitación de cumpleaños

La guerra en el clan Pantoja no parece tener fin. El pasado 8 de noviembre, cuando Chabelita cumplió 24 años, su hermano Kiko Rivera aprovechó para enviarle una dura felicitación a través de Instagram en la que, entre otras frases lapidarias, le decía: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo".

Tras esas palabras, la hija de Isabel Pantoja ha intentado quitar hierro al asunto en El Programa de Ana Rosa, donde colabora. "Menos mal que la vi al día siguiente... Mi hermano tiene mucha suerte de tener una hermana como yo y no voy a responderle a esto", aseguraba.

Sin embargo, a través de un Stories de Instagram, Chabelita ha decidido responderle con una indirecta. La joven ha compartido el regalo que le había hecho su hijo Alberto en el que se podía leer el mensaje: "Felicidades mamá", y ha escrito "Eso es la familia", una clara referencia a la dedicatoria de Kiko Rivera.

"No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. Pero como cada año, tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños, aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer", le escribió su hermano en Instagram.

A pesar de la fría relación que mantiene con él, Isa Pantoja ha revelado un pequeño acercamiento con la tonadillera: "Mi madre sí me felicitó por Whatsapp".

Asimismo, ha contado en El Programa de Ana Rosa que la cantante se preocupó por ella y la llamó al enterarse de que había tenido un pequeño accidente el día de la celebración de su cumpleaños. "Mi madre me llamó cuando se enteró de que estaba en urgencias y se preocupó por mí. Gracias a esto las cosas están mejor y ella sabe que me tiene a mí y a su nieto", ha zanjado.