La surrealista felicitación de cumpleaños de Kiko Rivera a Isa Pantoja: "No nos hablamos..."

Isa Pantoja cumplió este viernes 24 años, un aniversario que llega en un momento familiar complicado, distanciada de su madre y su hermano. Ha sido precisamente Kiko Rivera quien ha puesto de manifiesto la tensa relación que existe en el clan de los Pantoja a través de una surrealista felicitación de cumpleaños publicada en su perfil de Instagram.

"No sabes lo que significa la palabra familia,tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho", comienza diciendo el hijo de Isabel Pantoja.

"No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón", ha asegurado el también DJ.

No obstante, Rivera ha querido felicitarla "como cada año", "aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo, es lo menos que puedo hacer". "Que tengas un feliz día, Isa Pantoja", ha concluido.

Omar Montes, ex de Chabelita, ha comentado el mensaje de su hermano Kiko, con quien mantiene una buena relación: "Te quiero bro, tu eres puro de corazón y eso es lo que más aprecio de ti, con estos detalles lo demuestras".