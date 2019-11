Las asociaciones de tráfico piden 8 horas presenciales sobre los riesgos de la conducción para obtener el carné

Organizaciones del sector de la seguridad vial han iniciado una campaña promovida en Change.org para pedir que se apruebe la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que sean obligatorias para el carné de conducir ocho horas presenciales para concienciar de los riesgos de la conducción.

"Año tras año se suman víctimas"

En un comunicado, la directora de la Asociación de Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Mar Cogollos, dice que el motivo de esta iniciativa "se encuentra en las más de 1.800 personas fallecidas en accidente de tráfico solo en 2018 y los casi 9.000 heridos graves, muchos de ellos con secuelas permanentes".

"Es una tragedia y un problema que año tras año sigue sumando víctimas y que la sociedad tiene que afrontar como una prioridad de Estado", añade.

Servirá para "salvar vidas"

Según Luis Montoro, presidente de la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL) y catedrático de Seguridad Vial, "lo que se pretende con esta formación es garantizar que el alumno adquiera las actitudes adecuadas para una conducción sin riesgos y el conocimiento de la normativa necesaria para el uso de vehículos, algo que en el ámbito de la seguridad vial no se puede conseguir si no es de manera presencial".

"Se trata de una medida que pretende salvar vidas porque los siniestros viales son evitables y las consecuencias son muy graves para no tomar medidas", subraya el presidente de FESVIAL.

Quienes los han hecho, los valoran más

Por su parte el vicepresidente de Stop Accidentes, Fernando Muñoz, comenta que "las personas que han tenido que realizar cursos para recuperar puntos no solo los valoran, sino que no entienden por qué no han recibido esa información y los testimonios vitales de víctimas cuando sacaron su permiso de conducir".

El director del Observatorio de Criminología Vial, José María González, insiste en que con esta acción se pide que, "tal como propone la DGT y aceptó el Consejo Superior de Tráfico, se implanten las ocho horas presenciales obligatorias de formación técnica en una autoescuela para la obtención del permiso de conducir".

Entidades involucradas

La iniciativa se puede encontrar en la plataforma Change.org y en la misma se solicita la firma de todos los ciudadanos concienciados con la problemática de la siniestralidad vial y concluye diciendo: "A todos nos puede pasar, piensa en tu familia, amigos y compañeros. No vuelvas la cara a la realidad, ayuda a salvar vidas en nuestras carreteras y calles". Entre otras entidades, la campaña está apoyada por asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico como La Asociación de Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Stop Accidentes y Pat-A-Pat.

También por otras organizaciones e instituciones relacionadas con el ámbito de la seguridad vial como la Asociación Española de la Carretera (AEC), la Asociación Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial (AISEV), La Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (FETEVI).

Igualmente, por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), el Observatorio de Criminología Vial, la Sociedad Española de Criminología y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).