Núñez, sobre el acuerdo entre Iglesias y Sánchez: "Ya ocurrió en C-LM pero ahora es especialmente grave"

En declaraciones a los medios previas a la celebración del Comité Regional del Partido Popular, Núñez ha criticado que se hayan destinado 200 millones de euros a repetir unas elecciones y "en apenas 48 horas" hayan finiquitado un acuerdo entre estas dos formaciones. A lo que se ha preguntado si dicha negociación "no estaría fraguada de antes".

Preguntado sobre en qué posición deja esta situación al PP, el presidente de esta formación en la región ha dicho que "donde está Podemos y el señor Iglesias, con un programa antagónico al PP", no van a estar los 'populares'. A ello, ha añadido que además Pedro Sánchez "no ha querido contar con el PP porque no se ha dignado ni a telefonear, ni a coger el teléfono a Pablo Casado".

Asimismo, ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha "qué opina de que el acuerdo deba sustentarse con los independentistas y de las consecuencias que eso, y gobernar con Podemos, tendrán para Castilla-La Mancha, una región agrícola que necesita exportar y para eso es necesario tener un país serio".

PETICIÓN DE VOTO DE VOX PARA EL PP

A preguntas de los medios acerca de la denuncia presentada por la exsenadora 'popular' Carmen Quintanilla ante la petición de Vox de elegir a su senador y luego dos senadores del PP para quitar la mayoría al PSOE, Núñez ha dicho que el PP "trabaja por el PP" y en su 'mailing' se pidió el voto para todos sus senadores por lo que esto no tiene "mayor recorrido".

Por último, ha dado cuenta de una campaña electoral de la que ha asegurado que ha sido "ambiciosa y fuerte", aunque seguirán trabajando en "mejorar". Así, ha resumido que la campaña ha contado con 6.200 apoderados, más de 270 impactos en medios de comunicación, más de 340 actos de direcciones provinciales y 80 de la dirección regional y más de 40 visitas de algún miembro del partido a nivel nacional, así como líderes.