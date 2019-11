Ortuzar advierte a Sánchez que tendrá "muy lejos" a PNV si "vuelve a políticas de Aznar" y penaliza referéndum

"Quien pretende penalizar el diálogo, quien demonice la posibilidad de expresión popular, estará cerrando la puerta a una colaboración con el PNV. Si recupera con palabras y hechos su discurso del diálogo, de la pluralidad, de las reformas, abrirá oportunidades al entendimiento y a la gobernabilidad. En su mano está, él debe elegir", ha subrayado.

Ortuzar ha realizado estas afirmaciones en un acto político celebrado en el frontón municipal de Beasain, en el que también han intervenido el cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, y la candidata al Senado Maribel Vaquero.

En su discurso, el líder jeltzale ha recordado que Sánchez llegó a ser presidente "por la confluencia de acuerdos de formaciones diversas", entre ellas el PNV, en un momento "especial" en el que "la corrupción había roto al Partido Popular".

"El discurso del Partido Socialista entonces era el de propiciar la regeneración democrática, la reversión de los recortes producidos durante la crisis y la mano tendida al entendimiento en cuestiones básicas para enderezar la convivencia política", ha señalado.

Sin embargo, ha lamentado que, en su corto paso por la Moncloa, Sánchez "ha ido dilapidando, poco a poco, la confianza que unos y otros le dimos y, lejos de ampliar el círculo de sus amistades, de ampliar una base de estabilidad que le permitiera gobernar, tal vez por ambición o por desenfoque político, ha ido perdiendo colaboradores".

A su juicio, "lo seguirá haciendo si continúa por el actual camino". En ese sentido, ha criticado que, "en lugar de explorar muevas fórmulas de colaboración con quienes posibilitaron su llegada a la Moncloa", el candidato del PSOE "ha optado por intentar conquistar nuevas posiciones pescando o intentando pescar votos en caladeros ajenos". "¡Ay qué daño hace la ambición desmedida en política!", ha resaltado.

Tras señalar que un dirigente político "se convierte en estadista cuando, ante los graves problemas asume decisiones arriesgadas para solucionarlos, para buscar el bien común por encima de comodidades particulares", Andoni Ortuzar ha considerado que en Madrid "hace tiempo que no hay altura de miras" porque "se gobierna a golpe de encuesta, de marketing electoral, de ser efectistas en lugar de ser efectivos, y así, la democracia camina hacia atrás, como el cangrejo".

En su opinión, la última propuesta de Pedro Sánchez por modificar el Código Penal para "sancionar la celebración de referéndum ilegales" lleva ese camino". "Ya no se reconoce la diversidad, el pluralismo, el diálogo institucional. Ni tan siquiera el federalismo", ha afirmado.

"155 DIGITAL"

Para el líder del PNV, con su formulación de volver al Código Penal, el PSOE "recupera nada menos que una iniciativa de Aznar". Además, ha criticado "el famoso Real Decreto que autoriza al Gobierno central a cerrar webs y redes sin orden judicial por motivos de orden público, el llamado 155 digital". Por ello, ha advertido de que, "si Sánchez vuelve a las políticas de Aznar, si se produce tal regresión en términos democráticos, tendrá al PNV lejos, muy lejos".

Ortuzar ha afirmado que algunos dicen que Vox le está haciendo la campaña al PNV, "como si tuvieran envidia de no ser ellos los elegidos" y ha opinado que "igual lo que pasa es que verdaderamente a Vox le preocupamos nosotros más que otros en el panorama abertzale o soberanista".

"¿Por qué? Porque, igual, a la larga, somos más peligrosos, mucho más peligrosos que cualquier otro para su idea de España sacrosanta e irrespirable. Igual es que nuestra forma de hacer política es la que puede provocar una vía de agua en ese Estado español centralista y jacobino que algunos quieren tener atado y bien atado", ha manifestado.

ESPIONAJE

Por otro lado, se ha referido a una noticia "que ha pasado desapercibida", pero que "es muy relevante". Se trata de que el cónsul español en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, ha relatado en una carta "el acoso y las órdenes inconstitucionales" que le dio el ministro Josep Borrell, entre ellas, "vigilar al PNV en sus contactos con partidos e instituciones escocesas".

El presidente del EBB ha resaltado que "entre Borrell y Abascal hay una distancia política considerable y las comparaciones son siempre odiosas", pero ha asegurado que una cosa comparten el ministro socialista y el líder de Vox, "la idea de España como nación única y negadora de otras naciones, como la vasca o la catalana".

"A ambos les molestamos porque, de manera democrática, sin salirnos de la ley pero sin someternos, proclamamos que Euskadi es una nación que tiene derecho a decidir su futuro en libertad. Euskadi Nación Europea, ese es nuestro proyecto. Eso es lo que les molesta y les da miedo y pone nerviosos a Abascal y a Borrell", ha expresado.

A su juicio, "por eso uno quiere ilegalizarnos y el otro pide que se nos vigile". "Ni ilegalización ni vigilancia. No les tenemos miedo. Nosotros a lo nuestro y con los nuestros, con la sociedad vasca. Por nuestro camino y sin detenernos ni despistarnos", ha asegurado.

Finalmente, ha insistido en que "ante la insolvencia de Madrid, ante la falta de diálogo, ante el descrédito de la política y ante las amenazas que nos quieren llevar al pasado, ¡a llenar las urnas con votos para Euskadi! ¡A votar abertzale como respuesta positiva! ¡A votar en diferente!".

CANDIDATOS

El cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea, ha afirmado que, aunque "algunos quisieran que fuéramos una nación sin derechos nacionales, una nación de plástico", el PNV no puede dejar que "se imponga su proyecto" porque "esas políticas no tienen cabida en Euskadi". "Además de aceptar la plurinacionalidad, también hay que aceptar los derechos nacionales consustanciales a la condición de nación", ha añadido.

De este modo, ha pedido a la sociedad que "dé una respuesta democrática a quienes reivindican con arrogancia la negación de nuestra condición y de nuestra nacionalidad". "La democracia está enferma, pero no estoy preocupado por lo que ha dicho Abascal, quienes más me preocupan son quienes no protestan o aceptan esas burradas", ha expresado, al tiempo que ha defendido que los jetzales "demostramos con los hechos quiénes somos, no con palabras como hacen otros".

La candidata al Senado por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha recordado que estos últimos días de campaña Pedro Sánchez "vuelve a vendernos el miedo a Vox para llamar al voto de la mayoría cautelosa en el Estado, cuando su receta para hacer frente a tanto 'facherío' ha sido entrar en su juego". "Este es el panorama que tenemos: fascistas en las Cortes y democracia en los juzgados", ha asegurado.

Ante ello, la candidata jeltzale ha puntualizado que el Estado, si quiere resolver el problema democráticamente, "tendrá que dar cauce legal mediante el ejercicio democrático del diálogo, el acuerdo y el pacto a las aspiraciones de las diferentes naciones que forman el Estado", al tiempo que ha exigido "respeto a lo que Euskadi decida" y ha abogado por dar "una respuesta activa".