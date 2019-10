Más País versiona a Los Suaves en una canción para pedir el voto y pone a bailar a Iglesias y Sánchez

Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha publicado este viernes un vídeo en el que versiona la conocida canción de Los Suaves "Dolores se llamaba Lola" para pedir el voto con una letra de "apoyo a Más País".

En el vídeo comienza con las imágenes de los líderes de PSOE, Ciudadanos y Podemos en blanco y negro, a los que se puede ver bailando más adelante con esta canción llamada "No pases por el aro".

La canción arranca con un "Este mes de noviembre yo lo tengo muy claro, si hay que volver a las urnas no paso por el aro". Continúa más adelante con una crítica a los líderes políticos por no haber conseguido formar gobierno: "No les gustó lo votado y tiran el dado de nuevo". Y sigue: "No es tan difícil pactar, llegar a un punto de acuerdo".

Desde Más País señalan que los autores del vídeo y de la canción son el espacio de comunicación política El Observatorio, un colectivo integrado por jóvenes sociólogos, politólogos, periodistas, programadores y productores musicales.