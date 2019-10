RTVE tendrá que dar cobertura a Más País gracias al escaño logrado por López de Uralde en abril

El escaño que Juantxo López de Uralde obtuvo en las elecciones generales de abril como diputado de Equo le ha valido ahora a la coalición electoral formada por Más País y la formación ecologista el derecho a recibir cobertura informativa por parte de RTVE, pese a que Uralde ha dejado Equo por Unidas Podemos.

La Junta Electoral Central (JEC) ha atendido una reclamación de Más País-Equo en la que pedía su inclusión en el plan de cobertura informativa de RTVE para las elecciones del 10 de noviembre y ha acordado que la corporación pública debe informar sobre su campaña por haber conseguido representación en las anteriores elecciones.

El acuerdo, dado a conocer este miércoles por la JEC tras la reunión que ha celebrado en su sede del Congreso, reconoce que Equo obtuvo representación política en las pasadas elecciones equivalentes, es decir, las del 28 de abril, en concreto un escaño por la circunscripción de Álava, que ocupó López de Uralde.

Uralde concurrirá con Unidas Podemos

En aquellos comicios Equo concurrió en coalición con Unidas Podemos, pero ahora ha optado por presentarse junto a Más País, lo que permite a la formación encabezada por Íñigo Errejón garantizar que tendrá cobertura informativa de la radiotelevisión pública.

El pacto preelectoral entre Equo y Más País llevó a López de Uralde a dejar el partido que cofundó, de manera que, aunque en las elecciones del 10 de noviembre vuelve a presentarse como candidato por Álava, ya no lo hace como cabeza de lista de la formación ecologista, sino de Unidas Podemos.

La JEC afirma que no puede "eludirse" la "realidad" de que Equo logró un escaño invocando el argumento, como había hecho RTVE en sus alegaciones para no incluirla en su plan, de que ahora el partido ecologista no se presente por la circunscripción de Álava.

"La coalición Más País-Equo deberá ser incluida en el plan de cobertura informativa de RTVE teniendo en cuenta su condición de formación política que obtuvo representación parlamentaria en las pasadas elecciones equivalentes", concluye la Junta Electoral Central.

Entrevista a Junts en TVE

Además, el máximo órgano arbitral electoral ha estimado parcialmente en su reunión de este miércoles una petición de Junts que permitirá a esta formación contar con una entrevista en el programa de TVE "La Noche en 24 horas" el 5 o el 6 de noviembre, para compensar su ausencia en el "Debate a 7" de RTVE con los partidos que obtuvieron grupo parlamentario en la pasada legislatura.

No atiende la JEC el requerimiento de Junts para ser incluido en este debate a siete, pero sí discrepa de RTVE en la manera que compensar su ausencia, como tiene establecido para aquellas formaciones que, contando con representación parlamentaria, no disponen de grupo propio.

El plan de la cadena pública le daba a Junts 8 minutos en el espacio "Los desayunos de RTVE", algo que rechazaba el partido catalán.

Sin embargo, en sus alegaciones la corporación ha ofrecido 15 minutos de entrevista en "La Noche en 24 horas", donde se tratarán los mismos temas debatidos en el "Debate a 7", y la JEC entiende que "puede considerarse una compensación razonable y suficiente".

Por otro lado, la JEC también ha estimado parcialmente un recurso del PNV sobre las franjas horarias que RTVE le había adjudicado en sus espacios gratuitos de propaganda electoral, y ha acordado que la banda que le había atribuido inicialmente a las 12.30 horas pase a las 20.29.