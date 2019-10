Solo la mitad de los ciudadanos ve justa la sentencia del 'procés'

La sentencia del juicio del procés fue aprobada por el acuerdo unánime de los magistrados del Tribunal Supremo encargados de enjuiciar el caso. Pero esa unanimidad no se ha trasladado a la calle: según el barómetro de Ipsos elaborado para 20minutos, tan solo el 51% de los ciudadanos considera justo el fallo, por un 26% que cree que es injusto y un 16% que piensa que la sentencia no es "ni justa ni injusta". El 7% restante no se pronuncia al respecto.

El sondeo, realizado entre el martes y el jueves de la semana pasada, revela una fuerte división en la sociedad española a la hora de valorar la decisión del Alto Tribunal, aunque con evidentes diferencias entre los votantes de cada uno de los principales partidos. A este respecto, Unidas Podemos y Ciudadanos se encuentran en los extremos: tan solo el 20,3% de quienes declaran que votarán morado el próximo 10 de noviembre considera justo el fallo, mientras que un 76,4% de los que dicen tener decidido que optarán por la papeleta de Albert Rivera tiene esa opinión.

Y es que la valoración que se hace de la sentencia, tal y como refleja el barómetro, tiene una evidente influencia ideológica. Los votantes de la derecha son los que más satisfechos están con la decisión judicial: además de los de Ciudadanos, el 71,9% de quienes dicen que votarán al PP y el 66,1% de los potenciales electores de Vox ven justas las condenas a los dirigentes catalanes. Apenas un 16,6% de los votantes de la ultraderecha considera "injusta" la sentencia, por un 11,5% de los del PP y un 8,5% de los del partido liderado por Albert Rivera.

La cifra de votantes del PSOE descontentos con el fallo judicial no es mucho más alta: un 17,6%. Pero el aval al mismo, pese al apoyo sin fisuras que le ha dado la dirección socialista, no es tan elevado como en los partidos conservadores. Solo poco más de la mitad (un 56,8%) de quienes dicen que votarán a Pedro Sánchez el 10-N creen que la sentencia es justa, una cifra casi veinte puntos porcentuales menor a la de Ciudadanos.

De hecho, en términos generales, cuanto más se vira a la izquierda menos aprobación suscita la decisión del Supremo, y Unidas Podemos es el claro ejemplo de ello. La formación morada es la única de las cinco grandes de ámbito estatal con más votantes en contra que a favor de la sentencia: el 53,9% de sus electores potenciales la considera "injusta", y solo una quinta parte piensa lo contrario.

Los votantes de Más País, el partido de Íñigo Errejón, se encuentran en un término medio entre los socialistas y los morados. Es cierto que la mayor parte de ellos, a diferencia de lo que ocurre con los de Unidas Podemos, considera justo el fallo: un 41,2% de quienes votarán a Errejón así lo defienden. Pero también es verdad que los electores de Más País que opinan que la sentencia es injusta ascienden al 35,5%, un porcentaje que duplica al del PSOE entre sus propios votantes potenciales.

Quienes no albergan ningún género de dudas a la hora de valorar la decisión del Tribunal Supremo son quienes van a votar a los dos principales impulsores del procés, Junts per Catalunya y ERC, los partidos a los que precisamente pertenecen los condenados. El rechazo es tan claro que, según el barómetro de Ipsos, ni uno solo de los ciudadanos que elegirá la papeleta de alguna de estas dos formaciones considera justo el fallo, y de hecho el 96,3% de los de ERC y la totalidad de los de Junts per Catalunya lo tachan de "injusto".