Siguiendo la estela de otras 'influencers', una instagrammer ha aprovechado las barricadas en llamas que llenan estos días las calles de Barcelona para marcarse un twerking. La autora, Sandra Kisterna, ha explicado que es su forma de protestar contra la violencia y los disturbios que asolan a la Ciudad Condal.

En las imágenes se puede ver a la influencer bailar ante una barricada en llamas, al ritmo de una canción de reguetón cuyo estribillo es "Fuego, fuego".

"Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es ningún tipo de burla y mucho menos quiero ofender a la gente que sale a luchar por sus derechos", explica en la publicación en Instagram de Sandra Kisterna, que tiene más de 11.000 seguidores en la red social.

La mujer afirma que es su "forma de expresar" su protesta contra los disturbios. "Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, pero tengo libertad de expresión como todos".

Sandra se manifiesta contra la violencia y critica que en las manifestaciones se puede ver a muchos jóvenes que no estaban precisamente luchando por sus derechos. "Les hacía gracia ir corriendo a todas partes y romper todo cuanto se encontraban a su paso, y eso sí que es triste de verdad", escribe.

"Lo que vi ayer por la noche en Barcelona era devastador, mi querida ciudad arruinada, donde solo reinaba el caos", asegura.

"Payasa"

La instagrammer termina instando a la gente a seguir manifestándose por sus derechos "pero sin tanta violencia porque estamos destrozando nuestra ciudad".

El vídeo ya camino de las 400.000 reproducciones en menos de 24 horas, Hay usuarios que la apoyan y se declaran "fan", aunque muchos otros la critican.

"Has aprovechado la situación para hacerte la graciosa y tener unos cuantos seguidores, pero lo que has hecho es de pardilla total", escribe una usuaria, mientras que otras la califican de "vergüenza ajena", "subnornal", "payasa" y "qué pena que no te hayas llevado un par de pelotazos".