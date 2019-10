Hará dos semanas aproximadamente, a Manuel, antidisturbios de vocación y policía desde hace 15 años, le dijeron que su Unidad de Intervención Policial debería subir desde Madrid a Barcelona, por si acaso...

¿Qué sintió cuando se lo comunicaron?

Orgullo, emoción, este es nuestro trabajo y comprendo que tenemos que estar allí para echar una mano. Hago la maleta y me despido de la familia. Lo más duro es que no sabes cuánto tiempo vas a estar. Tranquilizas a los tuyos y te vas.



Y llegan a Barcelona

Llegamos unos días antes de la sentencia. El fin de semana es tranquilo, la gente nos para por la calle y se alegra de vernos. Es un ambiente nada hostil y mucho más agradable que en otras ocasiones.



¿Qué información les llega?

La justa. Sabemos que después de la sentencia puede haber algo, se puede liar. Muchas veces, nos llega más información por la prensa o los medios que por vía oficial. Nos cuentan que entre los que protesten puede haber gente violenta, que nos insulte, nos escupa, nos tiren cosas... la rutina de siempre. Pero lo que luego llegó...



¿Qué?

Yo no me esperaba tanta gente, tanta violencia contra nosotros.

Y llegan los enfrentamientos, las cargas. ¿Cómo se organizan?

Nos solemos organizar en grupos de unos 50, con tres subgrupos de 15 y un equipo de mando, siempre estamos juntos porque si estamos solos nos matan. Hay un responsable policial que organiza y manda a cada grupo. Él tiene las directrices de lo que se puede hacer y lo que no. Una cosa es que te tiren botellas, que es normal y aguantas, pero otra que traspasen la línea que has formado. Sucedió, por ejemplo, cuando empezaron a tirar las vallas y a llegar hacia nosotros. Tú tienes una misión que debes asegurar, un edificio, un perímetro y tienes que aguantar hasta que esa misión esté en riesgo.



¿Y cuando está en riesgo?

Entonces te dan la orden y se carga. Hay muchas veces que se aguanta incluso más, muchísimo más, para no dar una imagen agresiva, para no quedar mal.



¿Cómo se ordena una carga?

Entre nosotros estamos comunicados. Decimos 'vamos' o 'ahora'.



¿Como administran su fuerza?

Tú, durante los minutos previos ya les vas avisando de que vas a cargar. Te vas poniendo el casco, el antitrauma, el escudo, les adviertes de que si permanecen en esa actitud vas a actuar. Le llamamos empleo progresivo de medios: ellos están avisados de que vamos a cargar y tienen la opción de parar y evitarlo.



¿Seleccionan objetivos?

Sí, sabemos a por quien tenemos que ir. A quien detener. A veces no es fácil porque hay gente que utiliza niños, ancianos y cuando tú cargas todo el mundo corre y se los llevan por delante. Normalmente, los que están en primera línea y los que más gritan luego son los que más corren.



¿Tiene remordimiento tras las cargas?

No, nunca los he tenido porque creo que nunca me he extralimitado en el trabajo. Creo que estamos actuando con muchísima menos violencia que la recibida.

¿Nunca se le ha escapado un porrazo de más?

No.

¿Qué violencia han recibido?

Insultos, pintura, botellas, botellas con petardos dentro que estallan y provocan metralla, latas, piedras, adoquines, ácido, palos con clavos, barras de hierro, fuego, bombas de salfumán, tornillos, echaban productos en el suelo para que nos cayéramos... Si te digo que estos días recibo unos 100 impactos me llamarás loco, exagerado, pero me estoy quedando corto. Y te voy a decir otra cosa. Creo que todo esto se ha producido con la connivencia política hacia los CDR, de ayuntamientos o algún mandatario. No es normal que las noches de los disturbios los contenedores de toda la zona no se hubieran vaciado. Todos estaban llenos de botellas, tenían un arsenal allí. Y eso es un error gravísimo o algo más.



¿Y cómo se controlan cuándo les toca cargar?

Con profesionalidad. Nosotros no estamos para romper cabezas, estamos para disolver el peligro. No somos matones, nosotros les damos con una goma. Lo que no puede ser, y pasa siempre pero la gente no lo ve, es que un tío me esté tirando cosas todo el rato, me esté machacando, y cuando llega la carga tira todo, se quita el pasamontañas y levanta las manos diciendo 'yo no he hecho nada'. Luego nos dicen que pegamos a la gente que está con las manos arriba, y no es así. El que recibe el golpe, algo está haciendo.



Alguna vez se equivocarán...

Muy pocas. Si tú estás en primera línea cuando sucede eso es por algo. Nosotros no cargamos contra la gente que está protestando tranquilamente al fondo. Si tú te pones en la primera línea y aguantas después de todos los avisos, es por algo.



¿Cómo ha ido la colaboración de los Mossos?

Ha ido muy bien, codo con codo. Creo que tienen un grave problema político con sus jefes. Algunos han llegado a llorar delante de nosotros porque reciben la orden de arriba de no actuar. Ellos están viviendo una situación muy dura allí porque a los que no son afines se les aparta, se les espía, se les controla.



¿Están empleando la fuerza proporcionalmente?

Creo que no nos están dejando usar más y mejores medios. Deberían permitirnos usar más los gases lacrimógenos y las pelotas de goma, son menos lesivos y disuelven a más gente. Tú lanzas un gas y disuelves a 500 personas, que se tienen que ir con lágrimas y tos pero ya está. Sin embargo, tienes que utilizar defensas y es menos eficaz.



¿Las pelotas de goma son menos lesivas? Alguna persona ha perdido el ojo por ellas...

Sí, y son tragedias, pero son más eficaces para mantener una distancia de seguridad.



¿Y el camión con el cañón del agua?

Nos dejan usarlo poco, porque ir con un camión así por la calle disolviendo da muy mala imagen, recuerda a otros tiempos, pero es lo más efectivo. Y si este fin de semana ya lo usamos, imagina cómo está la situación.



¿Cuándo ustedes cargan, tienen zona prohibidas para golpear?

Claro, no se puede dar en la cabeza, en el cuello. Se busca la mitad inferior. No se busca hacer daño a la gente, solo disolverla, con un gomazo en el culo, en las piernas. Mira, si tú estás diez minutos tirándome cosas e insultándome, yo no voy a ir luego a cebarme contra ti, no voy contra ti, voy a disolver la masa.



¿Siente miedo?

No, adrenalina.



¿Teme por su vida?

No, en otro destino si que tuve un momento que...



¿La situación en Barcelona es la más violenta que ha vivido?

Sin duda. Esto es lo peor que he visto. Casi tienes que remontarte a los años 80-90 para vivir algo similar, y te estoy hablando de situaciones en el norte. Esto es como una guerra, dantesco.



¿Y está bien pagado?

No está ni bien pagado ni reconocido, pero es nuestro trabajo. A mi la cuestión económica en este momento me da igual. Vengo aquí, trabajo 16 horas, me voy al hotel, me ducho y otra vez a trabajar con mis compañeros. Es nuestro trabajo, aunque claro que debería estar más reconocido.

¿Duerme bien después de una noche así?

Duermo muy bien, porque llego fundido. Son muchas horas de tensión.

¿Y ve a sus compañeros afectados?

El otro día tuvieron que evacuar a uno a Madrid. Le dieron con un adoquín en la cabeza y aún asi siguió trabajando dos horas con sus compañeros. Después, le obligaron a ir al hospital y terminó llorando, ¿sabes por què? porque se tuvo que volver a casa por una lesión y con el collarín y tuvo que dejar a sus compañeros.

¿Cree que esto está organizado?

Completamente. Son grupos adiestrados y coordinados. Es curioso lo que se ve durante los disturbios. Hay muchas veces que hay 50 tíos tirándote cosas y de repente todos paran a la vez, miran el móvil y se van a otro sitio. Ves sus pantallas iluminadas por la noche y sabes que les están dando instrucciones para seguir o para irse a otro sitio.

¿Y ve solución a esto?

Espero que no dure mucho, pero creo que va para largo. Creo que habrá alguna concesión del gobierno bajo mano y que Torra calmará a los CDR. Pero es muy injusto que todo esto se esté produciendo por una sentencia judicial del Supremo. No podemos tomar la justicia por nuestra mano por una sentencia machacando al pueblo. Y esta es mi opinión.

¿Los antidisturbios están un poco locos?

No, hay mucha leyenda alrededor nuestro. Yo estoy perfectamente.