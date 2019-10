El dijous dia 10, les veïnes del Bloc Llavors decidim resisitir al desnonament i defensar les nostres llars per dues raons: la primera és per garantir el dret a l'habitatge digne i la segona per fer front a aquest sistema opressor i capitalista #BlocLlavorsEsQueda

⬇️Obrim fil⬇️ pic.twitter.com/waqQ5Ue30k