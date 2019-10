Sergio Ruiz, el novio de Dana Leonte, la joven rumana asesinada el pasado mes de junio en Arenas (Málaga), la golpeó presuntamente con un palo de madera en la cabeza y después la metió en su coche para deshacerse del cuerpo, según apuntan fuentes de la investigación. Los hechos habrían ocurrido en el domicilio familiar.

Por su parte, Expediente Marlasca asegura, tras haber accedido al auto del juez, que Sergio envolvió el cuerpo de Dana en un edredón, lo arrastró por las escaleras y después lo metió en el coche para transportarlo. Según el juez, "dejó malherida a Dana" tras el golpe en la cabeza, aunque se desconoce por el momento cuándo murió.

Un perro que participa en las labores de investigación de las autoridades "detectó presencia de sangre y restos biológicos" tanto en el palo como en varios objetos y lugares de la casa, según el mismo programa.

El juez también descarta en el auto la coartada de Sergio, que aseguraba que Dana le había mandado en ese mismo momento unos mensajes a su móvil, no solo por la geolocalización de los teléfonos, sino por la ortografía de dichos mensajes, que contenían faltas y palabras acortadas, algo poco frecuente en Dana.

La defensa pedirá su libertad

Por su parte, el abogado del novio de Dana Leonte ha asegurado este miércoles que la intención es pedir la libertad de su defendido, que está en prisión provisional por un presunto delito de homicidio, al insistir en que "no existe prueba indiciaria alguna" contra él.

"No hay ningún resto de sangre en la vivienda ni en el vehículo ni en ningún sitio", ha indicado Moreno, quien ha apuntado que los restos analizados del pantalón de trabajo de su defendido pertenecen a este y no son sangre. Al respecto, ha dicho que hay "un informe del servicio de biología de la Guardia Civil que es determinante, es lo que ellos dicen bajo test de certeza".

"Salvo que a lo largo de la investigación aparezcan otras pruebas distintas de las que hay actualmente, en el sumario no hay absolutamente nada", ha asegurado el letrado, quien ha apuntado que le resulta "muy extraño la forma en la que ha aparecido el hueso", en concreto, un fémur, que es de la joven.

Asimismo, el abogado ha indicado que "aún no han llegado los informes sobre la geolocalización ni tampoco están aportadas las informaciones remitidas por las compañías de telefonía".

La investigación apuntaría a que el investigado habría usado el teléfono de Dana enviando mensajes para hacerse pasar por ella. Al respecto, Moreno ha dicho no saber "de dónde se deducen esas cuestiones del informe de conclusiones", apuntando que "se dice en un adelanto previo que los teléfonos en esas horas estaban apagados".

"O se enviaron mensajes o estaban apagados, pero las dos cosas no", ha señalado. Respecto a que se haya incluido a Dana como víctima de la violencia de género, ha dicho desconocer cómo funcionan los protocolos y si los hay, además de que no ha querido entrar en estos debates; aunque sí ha señalado que "dar ya por hecho algo que ni siquiera ha sido juzgado me parece una barbaridad y contrario a la presunción de inocencia".