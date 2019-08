Algunos de los pasajeros que viajaban a bordo del vuelo de British Airways cuya cabina se llenó de humo al aterrizar en el aeropuerto de manises (Valencia) se han pronunciado través de publicaciones en Twitter, en las que han descrito la situción como "una experiencia aterradora" o como "una película de terror".

Es el caso del periodista deportivo Dani Meroño, que grabó algunas imágenes con el teléfono en las que puede verse la cabina de la aeronave llena de humo blanco y que ha criticado que British Airways "no tuviera un protocolo" para este tipo de casos: "hemos tenido que ser los pasajeros los que hemos intentado calmar a la gente mayor o que no sabía nada de inglés".

Similarmente, Lucy Brown ha publicado unos tuits en los que afirma que se trató de una experiencia "aterradora", aunque celebra que nadie resultase herido de gravedad. Posteriormente, denunciaba que durante un rato, en el que a los pasajeros aún no se les había devuelto el equipaje, no recibiesen información por parte del personal de British Airways. Finalmente, este martes, informaba de que la aerolínea había enviado un equipo desde madrid que fue "fantástico" y que ya habían recibido sus pertenencias.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

Returning to plane to pick up our belongings 3 hours after we were evacuated. No word from @British_Airways on what happened #britishairways pic.twitter.com/TNbft3tAwj — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

.@British_Airways sent in a team from Madrid last night and they were amazing. We’ve been reunited with our luggage and feeling so grateful to now be able to enjoy our family holiday. Hopefully we’ll find out what went wrong on the plane soon so it never happens again. — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 6, 2019

Otro pasajero que se pronunció sobre lo ocurrido fue Miguel J Galindo, que reportaba la situación y denunciaba la falta de información al respecto unas dos horas después de lo sucedido.

BA422 landed in VLC with smoke on the cabin and passengers leaving through evacuation ramp. @britishairways what is happenning? No info to passengers pic.twitter.com/FPcZbaC15d — Miguel J. Galindo (@MJGalindo) August 5, 2019

Por otro lado, Gayle Fitzpatrick también calificó la experiencia de "aterradora", y hacia las 21 horas del lunes denunciaba de nuevo que no se informase a los pasajeros de lo que había sucedido.

Críticas por el uso del móvil

Las publicaciones de algunos de estos usuarios han suscitado varias críticas de parte de otros usuarios de la red social, argumentando que en un procedimiento de evacuación esta conducta puede representar un peligro para uno mismo y para el resto de las personas. La crítica se ha extendido también hacia algunos de ellos que contaban haber cogido el equipaje, otra de las conductas que deben evitarse en situaciones de emergencia.