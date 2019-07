El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha descartado rotundamente la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno al asegurar que "no se dan las condiciones" para que sea miembro de su Gobierno, entre otros motivos, por las discrepancias que existen entre ambos sobre Cataluña. En una entrevista en La Sexta a cuatro días de que empiece la sesión de investidura, ha pedido a Iglesias que "dé un paso atrás" y permita que entren en el Ejecutivo otros miembros de Unidas Podemos, que el presidente en funciones debería elegir poque, ha dicho", al final será él quien "responda" de todos sus ministros.



"No me puedo permitir el lujo de tener un vicepresidente del Gobierno que por lealtad lo único que haga es mirar a otro lado", ha dicho del líder de Unidas Podemos, de quien ha recordado que él considera que en España hay "presos políticos".

Las diferencias sobre Cataluña son un ejemplo claro para Sánchez de las discrepancias que hacen imposible que Iglesias entre en su Gobierno, ya sea como vicepresidente o como ministro de carteras como Hacienda, Trabajo y Comunicación que, sin querer decirlo claramente, Sánchez ha admitido que Iglesias le ha pedido a lo largo de sus conversaciones.

La imposibilidad de Iglesias de "controlar" su partido que ha dado lugar a situaciones como la vivida este jueves en el Parlamento de La Rioja o el hecho de que Podemos argumente que Iglesias debe entrar en el Ejecutivo porque "no se fía" del PSOE son otros motivos por los que Sánchez rechaza la presencia de Iglesia en el Consejo de Ministros.

"El hecho de que dos líderes de dos partidos que divergemos tanto en cuestiones tan esenciales para los próximos meses como la cuestión catalana, lo mejor que podría hacer es que dé un paso atrás y permita la incorporación de ministros cualificados [de Unidas Podemos] que podamos consensuar", ha dicho Sánchez, que frente a las acusaciones de Podemos en ese sentido ha dicho que "no quiero vetar a nadie pero no quiereo que me imponga los nombres, porque al final yo voy a ser el último responsable de lo qeu hagan [los ministros], sean del PSOE, independientes o de Unidas Podemos".