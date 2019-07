El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció el lunes que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no le ha pedido una vicepresidencia del Gobierno como condición para facilitar la investidura.

El presidente en funciones desmintió así la versión que había trasladado el PSOE de la conversación que tuvieron Sánchez e Iglesias el pasado 9 de julio. En ese momento, el PSOE justificó la falta de avances precisamente en esa supuesta petición. En la entrevista de la cadena Ser, ante la pregunta de si realmente Iglesias había pedido una vicepresidencia, el presidente Sánchez respondió. "No, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera".

Por otra parte, fuentes de Podemos han criticado que ahora el PSOE argumente que las preguntas hechas por la dirección de Podemos en la consulta a las bases son el motivo por el que dan por "rota" la negociación. Desde Podemos se remiten tanto a declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa tras conocer esas preguntas el pasado viernes.

"La respuesta que pueda dar los miembros de Unidas Podemos a las opciones que les plantea Pablo Iglesias no tiene por qué dinamitar nada", dijo Celáa el viernes. Además, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, pidió el sábado "no hacer juicios de intenciones" sobre la consulta. "Iglesias quiere conocer la opinión de sus militantes y para conocer hay que preguntarles", señaló.

En cualquier caso, desde el PSOE han mantenido este martes sus críticas a la consulta lanzada por la dirección de Podemos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acusó a Iglesias de "ocultar" la oferta del PSOE en la consulta. "Los militantes de Podemos merecen saberlo", afirmó.

Reunión con ERC

Por otro lado, la presidenta del PSOE aseguró este martes que no le pedirán nada a ERC, ni siquiera la abstención, horas antes de la reunión que mantendrá la 'número dos' del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, con el portavoz en el Congreso de la formación independentista, Gabriel Rufián. "A los independentistas no se les va a ofrecer nada a cambio de su apoyo a la investidura", apuntó.

"Nosotros no vamos a pedirle nada a ERC, porque no le vamos a ofrecer nada", aseveró Narbona en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia. La reunión de Lastra y Rufián la enmarcó en un proceso de "diálogo, como debe existir siempre entre fuerzas parlamentarias", pero aseguró que no trabajan en ningún "pacto oculto". "A los independentistas no se les va a ofrecer nada a cambio de su apoyo a la investidura", dijo en otra entrevista en TVE.

Narbona señaló en Antena 3 que es "importante" que haya investidura la próxima semana porque si no "puede haber una serie de consecuencias negativas para nuestra economía" y afectaría a "cómo perciben los ciudadanos" a la clase política.