Podemos no considera rotas las negociaciones con el PSOE para la investidura, tal y como ha afirmado este lunes el presidente en funciones, y estará "encantado" de "sentarse a hablar" con los socialistas. Pero solo de un Gobierno de coalición en el que Pedro Sánchez no ponga vetos a las personas de Podemos que no pueden entrar en su Ejecutivo. "Esto no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Dónde ha habido un partido que decide qué personas de otro partido pueden para entrar el Gobierno", se ha preguntado el dirigente morado Pablo Echenique.

Echenique es uno de los nombres vetados por Sánchez en el Gobierno y este lunes ha sido el encargado de hacer la valoración oficial en una entrevista en La Sexta en nombre del partido a la entrevista del presidente en funciones, que en una entrevista en la Ser ha dado por rotas las negociaciones con Iglesias, al que ha responsabilizado por haber convocado una consulta a sus bases que ha calificado de "trucada".

Se ha mostrado "sorprendido" por la actitud del presidente y ha afirmado que, por parte de Podemos, las negociaciones no están rotas, aunque para negociar un gobierno de coalición sin vetos que Sánchez rechaza. "Por nuestra parte, desde luego no están rotas las negociaciones", ha dicho Echenique, que ha recogido la afirmación de Sánchez de que esta semana llamará por teléfono a representantes de los "tres partidos" para asegurar la disposición de Podemos a "hablar con el PSOE dentro de 15 minutos si se pone en contacto el candidato designado por el rey", en alusión a Sánchez.

Lo que sí ha descartado es que deban repetirse las elecciones, que es única opción que baraja Moncloa si la investidura no fructifica la semana que viene. Según ha indicado Echenique, Podemos da por supuesto que la sesión que empezará el 22 de julio y terminará el 25 será "fallida" como resultado de la "no negociación" por parte del PSOE y que en septiembre habrá una nueva oportunidad que terminará con la única opción "razonable", una coalición de Gobierno donde la presencia de Pablo Iglesias es incuestionable.

Por ello, Echenique ha rechazado una repetición electoral, de la que ha resposabilizado a Sánchez, frente a los esfuerzos del presidente en funciones de dejar claro que es Iglesias quien tiene en su mano evitar volver a las urnas en noviembre. "Es inconcebible que el PSOE nos lleve a una repetición electoral, no consideramos ese escenario como posible".

Echenique se ha referido a la manera en que se forman coaliciones en otros países y en las comunidades autónomas para dejar claro que Sánchez no debería elegir quiénes de Unidas Podemos pueden entrar en el Gobierno y ha defendido la consulta a las bases que, según ha dicho Sánchez, fue determinante en su decisión de dar por rotas las negociaciones con Iglesias. "Quién pone la calificación que hace falta a una persona para poder formar parte de un Gobierno", ha apuntando el exsecretario general de Podemos, que precisamente es una de las personas excluidas por Sánchez para entrar en su Ejecutivo, junto con Iglesias, Irene Montero o Rafael Mayoral.

Defensa de la consulta



Echenique ha defendido la consulta a los inscritos de su partido frente a la "descalificación" de Sánchez contra un "proceso democrático" en el que ha asegurado que las preguntas se redactaron de forma "cuidadosa" para incluir todas las opciones, también la última oferta que trasladó el presidente en funciones para permitir la entrada de ministros de Unidas Podemos siempre que fueran de perfil técnico y no peso político como Iglesias, Montero o el propio Echenique.



Frente a esta queja, el dirigente morado ha explicado que esta opción también queda recogida, en la opción que apuesta por votar que sí a la investidura solo con un Gobierno diseñado por el PSOE, porque eso es lo que consideran que sería si se veta a personas de su partido claves, particularmente su secretario general, cuya ausencia del Consejo de Ministros sería "inconcebible" para Echenique.



Mayoría por magia o chantaje

Además de Echenique, también ha reaccionado a las palabras de Sánchez el líder de IU, Alberto Garzón, que a través de las redes sociales ha rechazado que Unidas Podemos tenga la culpa del impass de la negociación y ha acusado a Sánchez de "iniciar una campaña mediática para culpar del bloqueo al resto de partidos". "Sánchez nos acusa de que él no tenga mayoría absoluta. Y lleva tres meses así, moviéndose en círculos por si aparece por arte de magia o chantaje esa mayoría", ha dicho.

Casi tres meses después de las elecciones, y con el Congreso parado por decisión del PSOE, Pedro Sánchez inicia una campaña mediática para culpar del bloqueo al resto de partidos. Nos acusa de que no le apoyamos incondicionalmente, es decir, como a él le gustaría. 🤔 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 15 de julio de 2019

También se ha manifestado por Twitter Yolanda Díaz, diputada de Unidas Podemos por Galicia en Común, que ha hablado de "portazo" de Sánchez, al que ha advertido de que "un candidato que no tiene mayoría no se puede permitir lecciones ni reproches". A pesar de todo, Díaz ha indicado que "seguimos con la puerta abierta y la mano tendida para hablar de propuestas".