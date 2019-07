El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes que esté a favor de indultar a los presos independentistas si resultan condenados por el Tribunal Supremo. En una entrevista en Onda Cero, ha matizado que es "partidario de estudiar el indulto si se pide" como un trámite más que señala la ley y ha querido dejar claro que en ningún momento se ha posicionado a este respecto pese a lo que se pudiera entender de sus palabras tras la entrevista concedia a Rac1 la pasada semana.

En dicha entrevista, el ex presidente socialista reconoció haber tenido una breve conversacion con Oriol Junqueras desde prisión y mostró su deseo de que la sentencia del Tribunal Supremo "no comprometa el diálogo". La matización de este lunes, poniendo énfasis en la cuestión de "estudiar" el indulto, le ha llevado a una gran confrontación con alguno de los tertulianos del programa 'Más de uno' por haber dado por hecho su posición favorable al indulto. "Decir que soy partidario de los indultos a los políticos presos es un gran 'fake', una gran mentira que denuncio".

En este sentido, ha destacado que es una de las funciones del Gobierno estudiar las peticiones independientemente de quien las presente: "Eso está regulado, hay un trámite, los indultos se piden".

No obstante, no ha querido adelantar cuál habría sido su decisión si fuera el responsable de estos privilegios: "Cómo vamos a hacer una valoración si no sabemos ni la sentencia, cómo se pide el indulto, quién lo pide y para qué...", ha señalado. Rotundo sobre el indulto a condenados por delitos de violencia de género, que ha rechazado tajantemente, se ha mostrado más ambiguo sobre si es indultable un condenado por rebelión o sedición -en el caso de que sean condenados- y que ha intentado saltarse la Constitución.

En cualquier caso, ha mostrado su apoyo al Gobierno sea cual sea la futura decisión. Desde su posición, en cambio, ha asegurado que con sentencia "dura" o "blanda" no se acabará el problema -que ha calificado como el mayor que tiene España en cuestión de democracia- al día siguiente. Matiza así también las palabras de la semana pasada, en las que deseaba una sentencia que "no complicara el diálogo".

No hay "actas" de ETA

El dirigente socialista también se ha referido en la entrevista a los tiempos de ETA y a su etapa como presidente del Gobierno. Nada más comenzar ha asegurado que nunca mintió a los españoles mientras gobernó y, preguntado por las actas de las negociaciones con la banda terrorista, ha recalcado que "lo que hay son actos, no actas. Y los actos fueron que nuestro Gobierno y las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a innumerables dirigentes de ETA".

En este sentido, ha denunciado la querella interpuesta por Vox contra él por causar un "daño a la democracia" en su opinión.

En cuanto a las negociaciones con EH Bildu en Navarra, considera que "no se debe pactar" con esta formación: "Ellos tienen derecho a estar en las instituciones y estar en política y yo soy partidario de hablar, pero eso no tiene que llevar a que se sumen posiciones".