El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado este martes que, además de sobre Venezuela, también va por libre de la actuación del actual Ejecutivo por lo que respecta a Cataluña. En una entrevista a Rac-1, ha contado que habló por teléfono con Oriol Junqueras antes del juicio que acaba de terminar en el Tribunal Supremo por la organización de 1-O y que, de manera indirecta, también ha estado en contacto con el expresidente catalán, Carles Puigdemont.



Además, ha apuntado que la sentencia del juicio por el 1-O no debería afectar al diálogo, ha dicho entender a quienes quieren que sea "lo más benigna posible" y ha apostado por que el Gobierno "estudie" eventuales indultos si los presos "lo piden". "Estoy a favor de que se estudie si lo piden", ha afirmado.



"Tuve un contacto (telefónico) con Junqueras antes del juicio", "lo volvería a hacer", ha dicho Zapatero sobre una conversación que mantuvo con el principal acusado por el 1-O cuando el catalán ya estaba en la cárcel en prisión preventiva. Según ha dicho, fue una conversación "breve", "un saludo" que duró "menos de un minuto", pero suficiente para que Junqueras le dejara claro que "estaba a favor del diálogo".

Zapatero ha creido recordar que, de manera indirecta, sí informó a Sánchez de este contacto -"Creo que sí", ha dicho-, aunque no ha querido revelar ni quién le gestionó esa conversación con la cárcel ni si fue en el centro de Soto del Real o de Lledoners.

Mensaje de Puigdemont

Zapatero tampoco es del todo ajeno a la situación de Puigdemont, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española. Según ha dicho, no ha hablado con él "directamente". "Hay una alguna persona que habla con él y habla conmigo, tenemos un muy amigo común y alguna vez me ha dirigido algún mensaje, no directamente", ha afirmado.

Para Zapatero la situación de Puigdemont es "la más situación más complicada" que tendrá que "gestionar" el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ignorando que Puigdemont no ha comparecido ante los tribunales que le reclaman y que el actual presidente de la Generalitat es Quim Torra, Zapatero ha considerado que "que un presidente que en el fondo se siente presidente esté donde está y con las condiciones políticas y jurisdiccionales es complicado".

Actitud del Gobierno de Sánchez

Estas declaraciones contrastan con la actitud del Gobierno de Sánchez con respecto a los políticos presos y a los fugados. El único contacto conocido entre Sánchez y Junqueras se produjo el pasado 21 de mayo, cuando en la sesión constitutiva del Congreso se saludaron y el catalán le dijo que tenían que hablar.

Con Puigdemont, el trato es inexistente. La semana pasada, su abogado Gonzalo Boye intentó recoger su acta de eurodiputado en su nombre después que acatara la Constitución "por imperativo legal" ante un notario belga.

Sentencia e indultos

El expresidente ha sugerido este martes otra discrepancia con el Gobierno de Sánchez al negarse a revelar en Rac-1 qué consideración le da a los políticos como Junqueras, que permanecen en prisión provisional. "Si son presos políticos o no, es un debate en el que no entraré. Tengo mi propia opinión, eso también me ha perseguido con el tema de Venezuela y estoy un poco cansado de entrar en estos laberintos semánticos y nominalistas", ha dicho.

Además, ha terminado entrando en cómo debería ser la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O , una vez terminado el juicio. "Ójala no comprometa el diálogo", ha dicho y ha admitido que "muchos catalanes e independentistas esperan una sentencia lo más benigna posible y lo entiendo".

El expresidente del Gobierno sí se ha mostrado más en línea con el Gobierno al mostrar su acuerdo con el discurso que pronunció el rey dos días después de la consulta independentista y al recordar que la sentencia del Supremo "no depende de ningún poder político".