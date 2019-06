Vox se querella contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por sus negociaciones con ETA. En una rueda de prensa en el Congreso, Santiago Abascal anunció la medida. El partido interpone una querella criminal contra él por "colaboración con una organización terrorista", y, además, Vox decidió no asistir al homenaje a las víctimas del terrorismo "con partidos como el PSOE, ERC o Bildu", organizado este jueves en el Congreso.

Vox culpa también al exlíder del Ejecutivo de los delitos de relevación de secretos y de omisión del deber. Este paso llega solo unas horas después de la entrevista a Arnaldo Otegi en RTVE que Abascal ha censurado, pero que no ha relacionado directamente con la decisión de su partido.

"Este homenaje institucional se ha convertido en una coartada para el blanqueamiento de ETA", expresó el propio Abascal, que estuvo acompañado por todo el grupo parlamentario. El líder de Vox, en ese sentido, no quiso abarcar el resto de temas de actualidad.

Para Abascal, "todo lo que habrá que decir sobre los pactos, lo dirán nuestros portavoces en los próximos días", porque "en estos momentos lo que importa es que haya responsabilidades penales" para el expresidente Zapatero. Eso sí, la medida no es extensible a José María Aznar o Mariano Rajoy.

Sobre su ausencia en el homenaje, Santiago Abascal confirmó que no comunicaron su decisión a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. "Solo nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo", sostuvo. El partido no valora la opción de que la querella no sea admitida a trámite: "No podemos adelantar acontecimientos".

Desmarcándose de otros temas (pactos, investidura de Sánchez...), Abascal insistió en la "importancia" de esta decisión para no abordar el resto de asuntos. "Es importante que los españoles tengan constancia de esto", sentenció.