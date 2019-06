La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha advertido este jueves a Unidas Podemos que no habrá una "segunda vuelta" para la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que los partidos se tienen que "concentrar" en dejar clara su posición el próximo mes de julio, cuando se ponga fecha a la investidura.

En declaraciones a la prensa tras inaugurar en Barcelona el Congreso Mundial de las Zonas Francas, Montero ha asegurado que es "indiscutible" que el Gobierno que han preferido los ciudadanos es el del PSOE y ha insistido en que los partidos políticos "no se confíen y no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda".

La ministra también ha dicho que es "radicalmente falso" que Ciudadanos sea el socio prioritario de Sánchez y ha insistido en que desde el primer momento el socio prioritario ha sido Unidas Podemos.

Calvo confía en que Sánchez sea investido en julio

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también se ha manifestado sobre las posibilidades de investidura, que confía que sea posible en julio. Ha asegurado que acudirán con el sentido de la responsabilidad en el sistema democrático y ha resaltado que no harán "ningún tipo de juego estratégico de nada".

La vicepresidenta ha insistido en que no hay alternativa a un gobierno del PSOE: "No hay alternativa, no la hay, a no ser que el PP, Cs y Vox y Unidas Podemos formen una coalición", y además ha señalado que tampoco hay una mayoría para gobernar con Unidas Podemos en solitario, y que eso tienen que tenerlo en cuenta. "Esos dos elementos nos obligan a ir con toda la responsabilidad y obligación que tenemos de que la política española transite por contenidos, que la política española transite por asumir la responsabilidad de los problemas que la gente padece", ha reflexionado.

Ha dicho que si el día de la investidura "otros están en otra cosa será su responsabilidad" y los ciudadanos lo constatarán en la sesión de investidura.

Así, prevé que, tras la investidura de Sánchez este julio, puedan "estar trabajando en agosto a pleno rendimiento como gobierno que tiene que afrontar retos importantes en la política nacional y en Europa".

Ha indicado que, ante una posible parálisis, muchos ciudadanos se van a preguntar cómo se encuentran acuerdos en autonomías y ayuntamientos "y nadie se pone a asumir responsabilidades razonables y maduras para asumir la estabilidad y gobernabilidad de España".