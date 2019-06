La representante de JxCat para acudir a la ronda de consultas con el Rey en sustitución del portavoz, Jordi Sànchez, en prisión preventiva, ha acudido esta mañana al Palacio de la Zarzuela, donde se ha reunido durante una hora con el monarca. Ha sido la entrevista más larga de todas las formaciones políticas, cuyos encuentros con Felipe VI tienen una duración máxima de 45 minutos.

"Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero acudía a ver al rey de España porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre", ha proclamado la diputada independentista.

En rueda de prensa posterior, Borràs ha explicado que le ha hecho entrega de una carta de Jordi Sànchez y un informe sobre las detenciones arbitrarias de un grupo de trabajo de la ONU, que el rey "ya conocía". Más allá del candidato a la investidura, que ha defendido que sea una persona que esté dispuesta a "solucionar políticamente un conflicto político", la representante de JxCat ha acudido para hablar de la situación política de Cataluña: "Le he hablado en todo momento de presos políticos", ha señalado, algo que no ha replicado el monarca, aunque "no compartía" esta definición.

"Le he mirado a los ojos para decirle algo que posiblemente nunca había escuchado de una mujer catalana, porque tampoco se reunió con Carme Forcadell", ha expresado. En la reunión Borràs ha afeado al rey que no se mantuviera al margen tras el conflicto del 1 de octubre con el discurso que pronunció dos días más tarde: "Fue actor de parte y por eso su discurso hizo que muchas personas monárquicas y no independentistas pensaran que estaba tomando parte de este conflicto", ha insistido.

Primera en acudir a la ronda de consultas este jueves

Borràs ha sido la primera en acudir al Palacio de la Zarzuela en la ronda de consultas de este jueves. Ha acudido al Palacio de la Zarzuela con varios complementos amarillos en apoyo a los dirigentes independentistas presos por el "procés". En concreto, ha lucido en su chaqueta un broche de una mariposa amarilla y en su mano derecha, con la que ha saludado al rey, portaba una pulsera del mismo color.

A su llegada, a las 10:00 horas, la dirigente de JxCat ha accedido al Salón de Audiencias y ha cruzado la estancia hasta el lugar en el que la esperaba el rey. El jefe del Estado ha estrechado su mano y la ha saludado sonriente con un "buenos días", a lo que Borrás ha respondido "bon dia" mientras se giraba hacia los informadores gráficos para un breve posado. De forma inmediata ambos han accedido al despacho del monarca para iniciar su entrevista.

Borrás fue finalmente la representante elegida por JxCat para acudir a Zarzuela después del intento de esta fuerza política para que ese lugar lo ocupara Jordi Sànchez, en prisión provisional por el "procés".

El Tribunal Supremo no dio el permiso solicitado para ello por los abogados de Sànchez al considerar que en este caso no concurrían los motivos para ello y era "perfectamente sustituible" por cualquier otro miembro de su candidatura. JxCat decidió entonces que su representación la ostentara Laura Borrás, quien avanzó que trasladaría al rey que en España hay "presos políticos" como Jordi Sànchez y que sería su voz en la reunión de Zarzuela.