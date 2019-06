Oficialmente, no es un cambio de cromos, pero podría parecerlo. El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, no ha descartado que sus dos diputados en el Congreso puedan facilitar una eventual investidura de Pedro Sánchez con su abstención, siempre y cuando el PSN abandone su intención de gobernar en Navarra con la abstención de Bildu y, por el contrario, permita que UPN presida el Gobierno foral.

Esparza se ha reunido este miércoles en Zarzuela con el rey dentro de la ronda de contactos de cara a la investidura y en declaraciones posteriores a la prensa en el Congreso no ha querido apuntar directamente esta posibilidad, pero tampoco la ha descartado cuando ha apuntado que está "dispuesto a explorar acuerdos [con el PSOE] para que el independentismo catalán no tome las decisiones" en la política española.

El político navarro es el único no diputado que entre este miércoles y jueves se reunirá con Felipe VI en representación de UPN, que el 28-A obtuvo dos escaños en el Congreso dentro de la coalición Navarra Suma de la que también forman parte PP y Ciudadanos. No obstante, los dos diputados son de UPN, igual que Esparza, que podría convertirse en presidente de Navarra siempre que no prospere el pacto que el PSN está buscando con las fuerzas de izquierda -Geroa Bai, Podemos e IU- y que, en todo caso, necesitaría la abstención de Bildu en el Parlamento navarro.

Esparza no ha querido "mezclar" la formación del Gobierno en Navarra y el central en Madrid, pero está dispuesto a hablar con el PSOE con un doble objetivo, que la política del Gobierno central no dependa de los independentistas catalanes y la de Navarra, de Bildu. "Estamos dispuestos a explorar posibles acuerdos que consigan que los independentistas no tengan la llave y no decidan la política en España".

Sobre la situación en Navarra, donde la socialista María Chivite ha empezado hoy su ronda de contactos con Geroa Bai, Esparza ha señalado que "no puede ser que Bildu, que quiere que Navarra se anexione a Euskadi, vuelva a gobernar". "Tenemos la opción de conformar un gobierno entre formaciones constitucionalistas", ha dicho sobre un supuesto en el que PSN apoyaría a Suma Navarra, al menos con la abstención.

Se da la circunstancia de que los dos diputados de UPN en Madrid podrían ser claves para que Sánchez sea investido de nuevo presidente, toda vez que el Rey le proponga como candidato una vez que este jueves termine la ronda de contactos. Su abstención será crucial para que Sánchez sea elegido de nuevo presidente por mayoría simple si PP, Ciudadanos, Vox, ERC y JxCAT votan en contra. De esta manera, la investidura no dependería de los independentistas catalanes. En ese caso, los dos diputados de UPN votarían distinto a sus socios de coalición PP y Cs, algo que es posible, porque el pacto "no contempla" que UPN tenga que votar lo mismo que PP y Cs, según apuntan fuentes de la formación navarra.