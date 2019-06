La portavoz de Coalición Canarias (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha asegurado este miércoles que Pedro Sánchez sólo tendrá los dos votos a favor de las diputadas de esta formación si no llega a ningún acuerdo con Unida Podemos, ya sea para formar un gobierno de coalición o un pacto programático. En cualquiera de esos dos casos, estos dos votos canarios no serán siquiera de abstención, serán un "no".

Oramas ha reiterado su oposición a apoyar cualquier gobierno que encierre un mínimo acuerdo con Podemos tras reunirse con el rey en Zarzuela en la ronda de consultas que ha empezado este miércoles con los representantes del PRC, Compromís, Equo y UPN y ha continuado con CC antes de terminar la tarde con En Marea e IU.

"He manifestado al rey que estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero con un Gobierno socialista que no tengan en la investidura un acuerdo programático con Podemos", en cuyo caso, ha advertido de que Sánchez no podrá contar "ni con la abstención ni con el apoyo" de los dos votos de Coalición Canarias que podrían ser claves en la votación por mayoría simple. "CC no va a facilitar una investidura con el apoyo de Podemos y por supuesto es el mismo caso de las fuerzas secesionistas".

La aritmética parlamentaria ha hecho que los dos votos que puede aportar CC a la investidura de Sánchez podrían pesar lo mismo y ser intercambiables con los otros dos votos que podría aportar UPN, cuyo presidente, Javier Esparza, se ha abierto a "explorar posibles acuerdos" con el PSOE para evitar que el Gobierno central dependa de los independentistas catalanes y también que el Gobierno de Navarra dependa de Bildu. Esta condición supondría que el PSOE diera el gobierno foral a UPN -dentro de la coalición que forma con PP y Cs- porque un gobierno del PSOE con fuerzas de izquierda necesitaría de la abstención de Bildu.

Con una situación similar, en la que el PSOE también tiene la llave para elegir con quién pacta el gobierno en Canarias, Oramas ha marcado este miércoles una clara diferencia en Madrid, que compromete los dos votos de la formación. Según ha dicho, al contrario de los de UPN, los dos votos canarios en Madrid no dependerán de la formación del Gobierno en Canarias. Tal y como ha reiterado, la clave será que Sánchez no llegue a ningún tipo de acuerdo con Podemos.

Bloqueo político

Según el planteamiento de Oramas, no se le puede exigir a CC que apoye la investidura por responsabilidad o para evitar un bloqueo político que pudiera obligar a repetir las elecciones, cuando son otras formaciones con mucha más representación las que deberían moverse. Así, ha planteado que en la segunda votación -en la que la investidura es por mayoría simple, es decir, más síes que noes- PP o Ciudadanos podrían abstenerse. O Podemos podría apoyar la investidura sin obtener nada a cambio.

"Vamos a ver cómo consigue la mayoría", ha dicho sobre Sánchez. "Iremos a una segunda sesión de investidura, y ahí podría abstenerse Cs, el PP o Podemos ante la perspectiva de irse a otras elecciones", ha apuntado Oramas.