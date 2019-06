Es una cuestión de poder. De que las decisiones y las medidas propias se impongan a las ajenas. Ese es el tira y afloja en el que han convertido PP, Ciudadanos y Vox sus posibles pactos de gobierno en diferentes autonomías y municipios tras el 26 de mayo. De momento, cuando todavía están en la fase preeliminar de las negociaciones, parece que ninguno de los tres partidos está dispuesto a ceder. Mientras, el PSOE juega sus cartas.

Aunque en muchos casos la llave está en manos de Ciudadanos, también Vox ha cambiado su estrategia respecto a lo ocurrido en Andalucía. El partido de Abascal va a poner como condición entrar en los gobiernos regionales y municipales para apoyar los acuerdos. "Todo aquel partido que quiera el apoyo de Vox deberá sentarse a negociar con el comité negociador nombrado", explican desde la dirección en un comunicado, aumentando así la presión sobre sus potenciales socios.

El PP, por su parte, ha optado por la estrategia más cautelosa. En Génova son conscientes de que en todos los escenarios son ellos los que lideran el bloque de centroderecha y dan por hecho que liderarán las conversaciones y encabezarán los Ejecutivos que salgan de ellas.

Madrid: Comunidad y Ayuntamiento, con todo abierto

Madrid es la joya de la corona, tanto a nivel autonómico como municipal. En la Comunidad, el pacto PP, Cs, Vox parecía el más probable, pero con el paso de los días Ángel Gabilondo ha comenzado a jugar sus bazas. La exigencia de Vox de entrar en el Gobierno no ha sido acogida por los naranjas, y de hecho, Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso ya han comenzado conversaciones dejando a Rocío Monasterio fuera de las mismas.

Eso no implica que el pacto tenga que ser necesariamente ese. Gabilondo ha iniciado una ronda de contactos con resto de grupos con el objetivo de ser presidente. Una suma con Ciudadanos (que ha ido enfriando su veto inicial, aunque sigue teniendo al PP como socio preferente) y Más Madrid da una mayoría muy holgada (80 escaños con la absoluta en 67). Íñigo Errejón está dispuesto y las peticiones de Vox pueden hacer que Cs gire en sus planes y opte por el PSOE.

Un escenario más complicado pero similar es el que se da en el Ayuntamiento. De nuevo, la prioridad la noche electoral parecía un pacto a tres hacia la derecha, pero todo está abierto. Almeida, como Ayuso en la Comunidad, acepta una posible entra de Vox en el Ejecutivo municipal, pero eso no gusta a Cs. Así, a Villacís se le abre la opción de ser alcaldesa con el respaldo del PSOE y de Más Madrid. Es una contingencia algo rocambolesca, pero posible dado que Manuela Carmena -que no seguirá si no es alcaldesa- y los suyos podrían optar por el mal menor, para tratar de marginar a Ortega Smith.

Barcelona: la pelota en el tejado de Colau

Es quizás la Alcaldía que muestra una coyuntura más complicada. Ada Colau y Ernest Maragall empatan a diez concejales, pero la decisión final la tendrá la todavía alcaldesa en funciones. ¿Por qué? Porque Manuel Valls, con su candidatura respaldada por Cs, ha ofrecido sus seis sillones para formar un pacto con los comunes y el PSC y así evitar que el bastón de mando caiga en manos del independentismo. Por otro lado, el propio Maragall también buscará un acuerdo por la izquierda con la propia Colau, pero con él como alcalde, puesto que cuenta con más votos.

El secesionismo no suma en la Ciudad Condal (Junts y ERC se quedan en 15 escaños, con la mayoría absoluta en 21), pero Ciudadanos no quiere a Colau. La única posibilidad que valora la dirección de Albert Rivera es hacer alcalde a Jaume Collboni, puesto que no quieren suma "ni con independentistas ni con populistas". De nuevo, la formación naranja jugará un papel decisivo, pero lo cierto es que el plan de Valls y el de Rivera son bien diferente. Tras ver qué pesa más, la decisión final será de Colau.

Aragón: Lambán, pendiente de Cs

Tanto para la formación del Gobierno de Aragón y del municipal, Ciudadanos puede pactar a la izquierda con el PSOE, que ganó en ambas instituciones, o con el PP, pero en el caso de las Cortes, necesitarían el apoyo del PAR y de Vox, y en el Ayuntamiento de Zaragoza, del partido de Santiago Abascal.

La continuidad de Javier Lambán al frente del Ejecutivo autonómico queda en manos, como en otros territorios, de lo que decida la formación naranja. La suma de ambas formaciones sobrepasa en dos diputados la mayoría absoluta (34), y aunque la fórmula hacia la derecha sea más compleja -exige un acuerdo a cuatro-, nada se descarta, sobre todo en un punto en el que las conversaciones ni siquiera han empezado a fluir.

Navarra: los socialistas deciden

Navarra es otro de los lugares en los que todo está por decidir. La coalición Navarra Suma formada por UPN, Cs y PP ha ganado las elecciones en la comunidad foral al lograr 20 escaños el pasado 26 de mayo. Por su parte, el PSN obtuvo 11 escaños, Geora Bai cosechó nueve, EH Bildu se quedó en siete, Podemos tiene dos e Izquierda-Ezquerra, cuenta con uno.

La candidata de los socialistas, María Chivite, ha anunciado que la semana próxima abrirá una ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e I-E con el fin de construir un gobierno de progreso para Navarra. Ese movimiento ha provocado una rápida reacción del PP. La vicesecretaria Cuca Gamarra exigióal PSOE que no "venda Navarra a los independentistas".

Murcia: el PSOE insiste en mandar

En Murcia la situación similar a lo que sucede en Aragón. El PSOE, como ganador de las elecciones, ya ha iniciado los contactos para liderar las conversaciones. El aspirante socialista a presidir la comunidad, Diego Conesa, tiene intención de empezar "cuanto antes" a hablar con la candidata de Ciudadanos, Isabel Franco. Ambas formaciones suman 23 escaños, que son justo los que marcan la mayoría absoluta.

Pero también se abre la opción de un acuerdo tripartito hacia la derecha. Fernando López Miras podría mantener el cargo, pero para ello dependería de la posición que adoptase Cs. El acuerdo PP, Ciudadanos, Vox suman 27 diputados, por lo que superan de manera holgada la mayoría. Serán los de Rivera quienes decidan si mirar a izquierda o a derecha.