El PSOE seguirá, con toda probabilidad, gobernando en Sevilla, la ciudad más grande de Andalucía y la cuarta de España. Lo hará gracias a la victoria ayer de su candidato, Juan Espadas, alcalde durante los últimos cuatro años, que podrá revalidar su cargo tras imponerse anoche a su principal oponente, el popular Beltrán Pérez, que se estrenaba en las urnas como alcaldable.

«Tengo buenas sensaciones», dijo Espadas poco antes de las 22.00 horas al llegar a la sede regional del partido, donde siguió el escrutinio junto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. Y no se equivocó el socialista. Tal y como pronosticaban las encuestas, Espadas se alzó con la victoria con 13 concejales de los 31 en juego (al 100% escrutado), quedándose a tan solo 3 de los 16 que suponen la mayoría absoluta. Lo hizo con 123.933 votos (39,24%), por los 103.238 sufragios de los comicios de 2015 (32,14%), que le reportaron 11 ediles, confirmando así anoche el sorpasso al PP.

La revalidación de su cargo estaría prácticamente asegurada , siempre que cuente con el apoyo en la investidura de Adelante Sevilla, la confluencia que aglutina a Participa Sevilla (la marca de Podemos), IU y otras cinco siglas progresistas. La formación, que ha asegurado en repetidas ocasiones que no permitiría un Gobierno de las tres derechas, ha conseguido 4 concejales, con 44.546 votos (14,10%), por los 3 ediles de Participa Sevilla y los 2 de IU de hace cuatro años, lo que la sitúa como tercera fuerza política en el Consistorio.

La suma, por tanto, de los 13 concejales de Juan Espadas y los 4 de Adelante Sevilla otorgarían al socialista la mayoría absoluta, tal y como sucediera en las elecciones de 2015, lo que permitió que Espadas, aunque no ganó entonces los comicios, se hiciera con el bastón de regidor de la Plaza Nueva.

La clave, además, radica en que finalmente las tres derechas no han conseguido sumar mayoría absoluta y no podrán, por tanto, repetir el modelo andaluz que llevó al popular Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta en coalición con Cs y con el apoyo de Vox. Cabe recordar que en los ayuntamientos, en caso de no haber mayoría absoluta, gobierna el partido más votado, siempre que no haya una mayoría alternativa.

El PP, que en 2015 venía precisamente de una mayoría absoluta y que, con Juan Ignacio Zoido como candidato, ganó entonces las elecciones con 12 ediles y 106.258 votos (33,08%), se quedó ayer en 8 concejales, con 73.101 apoyos (23,15%). Así, su candidato, Beltrán Pérez, que se estrenaba en las urnas, no ha conseguido dar la vuelta a unas encuestas que nunca estuvieron de su parte.

Y los resultados de las otras dos formaciones del bloque conservador, Cs y Vox, son insuficientes para conformar una mayoría absoluta. El partido naranja, con el abogado –y neófito en política– Álvaro Pimentel a la cabeza, obtuvo ayer 4 ediles, con un total de 39.331 votos (12,45%). Unos resultados que suponen un crecimiento respecto a las elecciones de 2015 (3 ediles y 29.861), pero una pérdida de electorado respecto a las andaluzas de diciembre (donde consiguió casi 63.000 votos en Sevilla) y las generales de abril (más de 68.800 sufragios). Los resultados de ayer, además, son más agrios que dulces, ya que quedan como cuarta fuerza en el arco municipal, superados por Adelante. Otro sorpasso.

Las urnas dejaron anoche otra novedad: la entrada de Vox en el Ayuntamiento, formación encabezada en Sevilla por Cristina Peláez, que repetía como alcaldable. Los de Santiago Abascal irrumpen en el Consistorio hispalense con 2 concejales y 25.122 votos (7,95%), por los 1.495 apoyos que recibieron hace cuatro años (0,47%). Baten así las encuestas, que les dejaban en esta ocasión sin ninguna representación.

La capital hispalense sigue de esta manera la estela alcista del PSOE a nivel nacional, con un candidato que repetirá en el cargo y esta vez, como el más votado por los sevillanos. Espadas ha conseguido 20.695 votos más que en las elecciones municipales de 2015 y 39.331 más que lo que obtuvo el PSOE en Sevilla capital en las andaluzas. Aunque, sin embargo, pierde 9.659 respecto a las generales del 28 de abril. En cualquier caso, una victoria holgada que le permitirá encabezar un segundo mandato en uno de los ayuntamientos más importantes del país.

Todo lo contrario se respira en las filas populares, que registran una nueva derrota, algo menos dura al haber conseguido evitar el temido sorpasso de Cs y quedarse como segunda fuerza. Pero que supone dejarse en el camino más de 33.000 votos.

Los resultados de ayer hicieron que tanto Cs como Vox mejoraran sus apoyos en todos los distritos. En el caso de la formación de Santiago Abascal, incrementó los votos conseguido en todos, siendo el mínimo el de Macarena Norte (5,6%) y el máximo, el de Los Remedios (14,3%). Adelante Sevilla también mejoró, aunque su resultado fue prácticamente el mismo que la sumas de Participa e IU en 2015.

El PSOE mantiene sus feudos y Vox entra en 15 municipios

El PSOE ha vuelto a salir vencedor la provincia de Sevilla al ser el partido más votado en 74 de sus 106 ayuntamientos. De esta manera, de los 1.487 concejales en juego, en las elecciones municipales celebradas ayer logró hacerse con 720 escaños, muy por delante de los conseguidos por el PP_(255), Adelante (221) y Ciudadanos (73).

Esto ha sido posible, en gran parte, a que los socialistas hayan mantenido el liderazgo en dos de sus grandes feudos, como son Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Y es que, además de ser los municipios más poblados de toda Sevilla, respectivamente, también son grandes bastiones socialistas.

En el primero de ellos, Dos Hermanas, el_PSOE gobierna desde 1983 con el mismo alcalde, Francisco Toscano, quien ayer logró 16 escaños, una mayoría absoluta que le permite seguir en la Alcaldía en solitario y muy por encima de Adelante (4), Ciudadanos (3) o PP (2). En el segundo, Alcalá de Guadaíra, los socialistas llevan en el poder 21 años y pueden seguir otros cuatro gobernando en minoría, como han hecho desde 2015:_con el 34,10% de los votos y diez concejales, uno más que en los anteriores comicios. Y es que la mayoría absoluta se sitúa en esta localidad en 13 escaños. Por detrás, Adelante consiguió cuatro cuatro ediles, tres menos que por separado en 2015 conAlcalá Puede e IU-AA;_el PP logró tres y Ciudadanos otros tres.

Tanto en Dos Hermanas como en Alcalá de Guadaíra, no obstante, Vox ha logrado entrar con 2 y 3 escaños, respectivamente, lo que los convierte en dos de los 15 municipios_(de los 28 en los que se presentaba) en los que el partido ultraderechista se estrena en la provincia sevillana, con 23 ediles en total. Entre los lugares en los que tendránrepresentación Vox también están Mairena de Aljarafe, donde ha logrado un edil; Camas, Bormujos, y_Sanlúcar la Mayor, donde consiguió dos; o Sevilla capital, donde tendrá otros dos.

Por su parte, el PP ha perdido uno de los 11 ayuntamientos en los que gobernaba, Adelante (que en los anteriores comicios concurrió bajo otras iniciales) obtuvo hace cuatro años 14 escaños y en esta ocasión solo 10. Cs, por su parte, logra entrar en Almadén de la Plata, donde antes gobernaba el PSOE, y pierde Espartinas, de manos también de los socialistas.

Por su parte, en el resto de capitales de provincia, el PSOE se impuso –además de en Sevilla– en Granada, en Huelva y en Jaén, donde consiguió darle la vuelta a los resultados de los comicios de 2015 que ganó el PP. Los populares vencieron, no obstante, en Málaga, Almería y Córdoba. Y en Cádiz repetirá José María González Kichi (Podemos), que logró mejorar sus resultados de 2015.