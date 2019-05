Vox impulsará como su primera medida una vez entre en el Parlamento Europeo la reforma del sistema de la euroorden para impedir que países de la UE pongan en cuestión el buen funcionamiento de la justicia española y evitar casos como el del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. "Si no es la número uno, será la numero cero, sin duda", ha avanzado a Efe el cabeza de lista de Vox para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, Jorge Buxadé.

Para el candidato de Vox, lo que ocurre con el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica y reclamado por la justicia española, es "sangrante".

Supone, ha dicho, que autoridades judiciales belgas y alemanas deciden hacer "una especie de auditoría de la democracia de España o del funcionamiento de sus tribunales y esto no es admisible".

Ha recordado que la euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y ha criticado que el PP y el PSOE no hayan hecho nada en 15 años para ajustar el sistema y darse cuenta de que "en el listado de 32 delitos en los que no hay verificación no estaba el delito de rebelión y sedición". "Lo tendrían que haber visto, porque es que el 9 de noviembre de 2014 hay un primer referéndum ilegal, pero ni el Gobierno del PP ni el Gobierno del PSOE han hecho nada por promover la modificación de esta directiva", ha lamentado.

Ha asegurado que para Vox es una prioridad y, por eso, planteará al resto de partidos españoles que estén en la Eurocámara tras las elecciones del 26 de mayo que voten a favor de su propuesta. "Si no votan a favor nuestro, tendremos que venir al Parlamento nacional y explicar claramente a los españoles que no están votando a favor nuestro", ha advertido.

En contra de la candidatura de Puigdemont

Ha subrayado que Vox ya incluyó la reforma del sistema de la euroorden en sus 100 medidas para la "España Viva", publicadas el 7 de octubre del año pasado, cuando "ningún partido tenía esta cuestión en su programa y, ahora, en el programa de las europeas lo colocan todos".

Buxadé ha criticado además que el resto de partidos "bramen" y se den "golpes en el pecho" por la candidatura de Puigdemont al Parlamento Europeo, lo que, ha recalcado, se hubiera evitado "simplemente" modificando la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Ha incidido en que habría bastado con añadir una "letrita" diciendo que "es causa de inegibilidad ser prófugo de la justicia por los delitos de rebelión, sedición" y otros que no están recogidos. "Ellos han podido hacerlo y no lo han permitido y que Puigdemont esté en las listas electorales (...), me parece insultante para la nación", ha sentenciado el candidato de Vox.