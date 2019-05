El cabeza de lista de Lliures per Europa a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrado el exvicepresidente y candidato de ERC, Oriol Junqueras —de la coalición Ahora Republicas— pueda estar en el debate electoral del martes en TV3, y ha añadido que él también estará.

"Si él está, yo también estaré allí. Y me emociona mucho estar allí con él. No nos dividirán", este ha sido su mensaje publicado este lunes en un tuit tras la decisión de la Junta Electoral.

Mentre no deixaven anar al debat al vicepresident @junqueras, teníem clar que jo no hi podia anar. No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió. Si ell hi és, jo també hi seré. I em fa molta emoció ser-hi amb ell. No ens dividiran #FreeTothom #NoSurrender — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de mayo de 2019

Ha añadido que él no hubiera participado en el debate si Junqueras no obtenía permiso para participar: "No sería justo, no queremos una ventaja fruto de la represión", y ambos estarán telemáticamente.

Borrell sobre la candidatura de Puigdemont

El ministro en funciones de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha dicho este lunes que si el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont quiere recoger el acta de eurodiputado, en caso de ser elegido en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, deberá hacerlo "de acuerdo a Derecho", esto es, yendo a Madrid a acatar la Constitución antes de estar cubierto por la inmunidad parlamentaria.

"Las cosas se harán de acuerdo a Derecho, esas cosas no son caprichosas, están regladas por las normas y las normas están para cumplirlas", ha indicado Borrell a la prensa en Bruselas.

Además, ha apuntado que, en cualquier caso, este asunto "no es un problema del Gobierno", sino de las autoridades competentes, por lo que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha hecho ninguna gestión no se ha tenido "contacto especial" para abordar la cuestión con otros socios en la UE.