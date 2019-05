Después del 26-M, María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) entrará de lleno en la política institucional. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, siempre estuvo "politizada" los ámbitos del feminismo, ecologismo y derechos humanos. Ahora, afronta el "reto superinteresante" de trabajar sobre estos temas en un Parlamento Europeo que cree que debería tener más peso legislativo y de control del Ejecutivo de la UE, la Comisión Europea. Con todo, cree que el verderaro "frente" es para frenar el avance de la ultraderecha en Europa.

Como ella misma dice, "parece que ha pasado un siglo", pero Rodríguez Palop sucede a Pablo Iglesias como cabeza de lista a las europeas, cinco años después de la irrupción de Podemos con cinco escaños en Estrasburgo. Ocupa el primer puesto de la candidatura después de que Pablo Bustinduy decidiera renunciar a encabezarla.

Entre una Europa federalista y el ultranacionalismo, aboga por recuperar ciertas competencias para las entidades locales porque con la cercanía se gestionarán mejor, explica. Apuesta por relajar la disciplina fiscal y cumplir la ley sobre migraciones con actitud menos rupturista y más dispuesta a cooperar con los socialdemócratas. Llegado el caso, podría apoyar que Borrell sea vicepresidente de la Comisión. "No tengo ninguna razón para oponerme, tendríamos que ver en qué condiciones. No tengo nada contra Borrell", dice.

¿Cuál es la propuesta de Unidas Podemos para las elecciones europeas?

Más democratización de las instituciones, empezando por el Parlamento, para que tenga capacidad de control del resto. Redistribuir la riqueza, blindar los derechos sociales, empezando por una especie de salario mínimo. Una UE más descentralizada, que supone fortalecerla pero no violar la autonomía local. Transición ecológica, electrificación del transporte y nuevas fuentes de energía. Y feminismo, que atiende no solo a mujeres trabajadoras, sino a las cuidadoras.

Habla de dar más competencias a los ayuntamientos. ¿Bruselas es poco eficiente por estar lejos?

Claro, hay cosas que se deben gestionar en el lugar en el que las cosas se dan. Por ejemplo, promover la producción de energía local porque sólo su transporte supone un impacto medioambiental enorme. La cercanía es un principio esencial y lleva a autonomía local. Habría que recentralizar unas cosas y descentralizar otras. Algunas se gestionan mejor desde casa. No todas, como el terrorismo internacional, refugiados o relaciones con terceros países.

En 2014, Iglesias hacía campaña con que "el euro no sirve". ¿Ese lema sigue vigente?

No. No así. Hay que democratizar el euro, que ha sido un corsé que ha devaluado los salarios. Hay que revisarlo y la política monetaria, someterla al control del Parlamento Europeo.

¿Hay que cambiar los umbrales de la disciplina fiscal, el 3% del PIB de déficit público y 60% de deuda?

No se puede trabajar con limite de déficit público fijo para todos los países. Se tienen que adaptar a las circunstancias. Con un límite del 3% no se puede abordar el cambio climático.

¿Con España se debería levantar la mano?

Sí, debería ser mayor. Hace poco, la Comisión Europea le decía a Sánchez que con la política fiscal y las políticas sociales que tiene en la cabeza no va a cumplir con el techo de gasto. Bueno, es que puede ser que en determinadas condiciones esos límites haya que flexibilizarlos.

Quiere una política exterior no "subordinada" a Trump. ¿Lo está ahora?

Está subordinada a la OTAN. De hecho, la discusión sobre el ejército europeo es para no depender de ella. El TTIP [acuerdo de libre comercio con EEUU] fue rechazado, pero en agricultura y pesca se han cerrado acuerdos sectoriales. Hay una guerra comercial de EEUU contra Alemania y la manera de pararla es hacer concesiones a Trump. Una, la importación de soja y gas natural líquido. No nos va bien pero hay que conceder para que no nos asfixie.

Otro de sus propósitos es enfrentar a la ultraderecha.

El mayor frente es ese. Están creciendo en todas partes, tenemos aquí a Vox que, aunque no han conseguido las cotas que pensaban, van a estar. Es gente que quiere dinamitar la UE. Pensaban en salirse y ahora desde dentro quiere hacer el trabajo.

Parece que, cinco años después, Podemos se presenta a las europeas de forma domesticada o, al menos, dentro del sistema.

Probablemente. Hemos aprendido cosas, el paso por las instituciones permite ver los límites de tus propias ideas. En ese primer momento fue el 15-M. Ahora es el 8-M. Cambia todo, el contexto, las instituciones te dan la medida realista de lo que puedes conseguir y por dónde. Hace que los acentos en los mensajes varíen, sí.

Quiere una política migratoria que "acabe con los muros". ¿Qué hay que hacer con las personas que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa?

Legalidad internacional. Cupos de reasentamiento, reagrupación familiar, análisis de cada caso para saber quién tiene derecho a asilo. No se cumple el Convenido de Estambul para mujeres perseguidas. El Acuerdo con Turquía son deportaciones masivas a Siria, Irak y Afganistán, viola la directiva de acogida... ¿Turquía es un país seguro, Erdogan ofrece seguridad?

¿Cómo afronta compartir Cámara con Puigdemont?

Quienes tienen el problema son quienes votan con él y su grupo [PdeCAT], PP y Cs. Yo dudo que pueda llegar a votar con Puigdemont porque es una persona de derechas. ¿Cataluña será un problema en el Parlamento Europeo? En todo caso, lo será en el Comité de las Regiones. Él va a hablar de Cataluña, pues que hable de lo que considere.